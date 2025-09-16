¤É¤³¸«¤Æ¤ó¤À¤è¡ª º£±Ê¾ºÂÀ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡Èº®Íð¡É¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿¡×¥Þ¥ó¿¶¤ê»°¿¶¢ªÂÇ¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤Î¥Ý¡¼¥º¡©¡×
¡ÚMLB¡Û¥«¥Ö¥¹4¡¼3¥ì¥¤¥º¡Ê9·î14Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¿¥·¥«¥´¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Ûº£±Ê¡¢¼ê¸µ¤Ç¿¤Ó¤ëÄ¾µå¢ªÂÇ¼Ô¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë
9·î14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î15Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹ÂÐ¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¡¦¥ì¥¤¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¡¼¥ó¤ÈÁê¼êÂÇ¼Ô¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
4²óÉ½¡¦¥ì¥¤¥º¤Î¹¶·â¡¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿1ÈÖ¥ä¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æº£±Ê¤Ï¡¢Æâ´ó¤ê¡¦½Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤ò¾å¼ê¤¯»È¤¦Åêµå¤Ç¥«¥¦¥ó¥È1-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢¾¡Éé¤Î4µåÌÜ¤Ï¡¢¿¿¤óÃæ¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÄà¤êµåµ¤Ì£¤ËÅê¤¸¤¿147km/h¤ÎÄ¾µå¡£¤³¤Î1µå¤Ë¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¤â²Ì´º¤ËÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤â¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¿¤Ó¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¹ë²÷¤Ë¶õ¿¶¤ê¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢°ìÅÙ¡¢¿³È½¤ÎÊý¤ò¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿¸å¤ÇºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Îº£±Ê¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Ê¤¼¤«Î¾¼ê¤ò¹¤²¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿º£±Ê¤Î¡ÈÄ¾µå¾¡Éé¤Ç¤ÎÃ¥»°¿¶¡É¤È¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤É¤³¸«¤Æ¤ó¤À¤èw¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿¡×¡Öº®Íð¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Î¥Ý¡¼¥º¡©¡×¡Öº£±ÊÀèÀ¸¤Î¿¿¹üÄº¤ä¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏµåÂ®¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Îº£±Êvs¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¡¢½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¡¢2²ó¤Î¥µ¡¼¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÂÇÀÊ¤È¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Î¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾µå°Ê³°¤ÎÁ´10µå¡¢°ìÅÙ¤â¶õ¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¢¥¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÁªµå´ã¤¬ÎÉ¤¯¡¢»°¿¶¤â¾¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¹ªÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤Ã¤¿º£±Ê¤ÎÄ¾µå¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë1µå¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë