『放送局占拠』武装集団「妖」、クランクアップ 齊藤なぎさ「明日から撮影がないと思うとすごくさびしい」【コメント全文】
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜 後9：00）の最終話が、20日に放送される。それに先立って、武装集団「妖」を演じた、ともさかりえ、駿河太郎、入山杏奈、柏木悠、芝大輔、瞳水ひまり、齊藤なぎさがクランクアップを迎えた。
【場面写真】傀儡子は誰なのか…死の記者会見の模様
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目。一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
今回は、武装集団「妖」アマビエ役のともさか、唐傘小僧役の駿河、化け猫役の入山、河童役の柏木、天狗役の芝、がしゃどくろ役の瞳水、座敷童役の齊藤がクランクアップ。約4ヶ月にわたる撮影の感想を語った。
【コメント全文】
■ともさかりえ（アマビエ／津久見沙雪役）
日テレの土曜9時枠は若い頃からお世話になっていて、またこの時間に帰ってくることができて非常に感慨深く、懐かしいスタッフさんもいて（音声担当のスタッフを見て）30年前も一緒にやっていて。本当にたくさんの人が楽しみにしている作品に関わることができて、とっても楽しい時間でした。またどこかでお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。
■駿河太郎（唐傘小僧／小笠原舷太役）
（撮影に）入った時はこんなに前髪長くなかったんですけど、インしてから（お面を）取るまでの間に時間があり、伸びていって結果こういうなんかとっても唐傘（小僧）みたいな髪型になっちゃいました（笑）。（ドラマの収録は）ほぼサブコンで、もうちょっとみんなと絡みたかったと思います（笑）。ずっと続いている（占拠シリーズ）だけあって、現場の空気感も翔くん筆頭にいい空気感が流れて楽しませていただきました。ありがとうございました。
■入山杏奈（化け猫／高津美波役）
『潜入兄妹』からのご縁があって二度めましてのスタッフさんもいて、またこういったご縁で皆さまと一緒にお仕事できる時が来たらいいなと思います。精進します！本当にありがとうございました。
■超特急・柏木悠（河童／高津波留斗役）
（今まで）見ていたシリーズに携われるっていうことがすごくうれしくて、妖側でお面をつけた状態で芝居というのは初めてだったので、難しさもあったんですけど、お姉ちゃん（入山）はじめ皆さんが優しく接してくださって楽しい現場でした。また皆さんとどこかでお会いできたらうれしいなと思います。ありがとうございました。
■モグライダー・芝大輔（天狗／安室駆流役）
連続ドラマが初めてだったので、いろいろ勉強させていただいて楽しかったです。「（がしゃどくろと）本当に兄妹みたいね」なんて言ってもらうこともあって本当にうれしかったです。うちには息子と娘がいるんですけど、僕の番組なんて見向きもしてこなかったのが、天狗をやりだしてから本当にハマって。もうドラマのせりふ全部言うぐらい好きで見てるんですけど、ちょっと前から、自分の屁のことを“VTガス”と呼ぶようになって（笑）。個人的には僕の家庭の居場所を作っていただいたと感謝しております。残りもあると思いますが、放送楽しみにしてます。ありがとうございました。
■瞳水ひまり（がしゃどくろ／安室流華役）
自分がずっと見ていた『占拠』シリーズに出られると思ってなくて、すごい緊張したんですけど、お面かぶって、刺されて、撃ったりとか、いろいろ大変な1日だったんですけど、撮影はすごく皆さん温かくて本当に楽しく撮影させていただきました。ありがとうございました。
■齊藤なぎさ（座敷童／忽那（飛島）翡翠役）
撮影期間は本当に楽しかったです。現場でも皆さんがすごく温かく、この現場が大好きでした。明日から撮影がないと思うとすごくさびしいです。スタッフさんやキャストの皆さんがたくさん話しかけてくださり、優しく見守ってくださったので、こうやって最後まで走り切ることができました。
忽那翡翠、そして座敷童を演じることができて、とってもとっても幸せだったなと思います。まだ放送もありますし、撮影が続くと思うので、全力で私も応援しております。本当に長い期間ありがとうございました。
