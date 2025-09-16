『BMSG FES′25』テーマソング「GRAND CHAMP」MV公開 BMSG ALLSTARSが議事堂に潜入、“常識”への反旗を掲げる
SKY-HIが率いるマネジメント／レーベル・BMSGが、27日・28日に東京・お台場の特設会場で開催する『BMSG FES'25』のテーマソングとして、“BMSG ALLSTARS”全員で制作した「GRAND CHAMP」のミュージックビデオが公開された。
【動画】豪華アーティストたちによる共演！「GRAND CHAMP」ミュージックビデオ
同ミュージックビデオでは、これまで常識とされてきた概念や権威を象徴する巨大なオブジェがそびえ立つ議事堂に、BMSG ALLSTARSが潜入。常識や概念を打ち破り、新たな時代を築いていくという、挑戦者としてのアティテュードが力強く描かれている。
映像は大きく3つのシチュエーションで構成され、それぞれの空間で激しく展開するマイクリレーに合わせてシーンが切り替わっていく。特に、メンバー全員が集結する屋上シーンでは、巨大オブジェを背景にスケール感あふれるビジュアルエフェクトが施されており、見応え十分の作品となっている。
BMSGは、18日に設立5周年を迎える。『BMSG FES'25』には、SKY-HI、BE:FIRST、MAZZEL、HANAらBMSGに所属するアーティストが出演する。
【動画】豪華アーティストたちによる共演！「GRAND CHAMP」ミュージックビデオ
同ミュージックビデオでは、これまで常識とされてきた概念や権威を象徴する巨大なオブジェがそびえ立つ議事堂に、BMSG ALLSTARSが潜入。常識や概念を打ち破り、新たな時代を築いていくという、挑戦者としてのアティテュードが力強く描かれている。
BMSGは、18日に設立5周年を迎える。『BMSG FES'25』には、SKY-HI、BE:FIRST、MAZZEL、HANAらBMSGに所属するアーティストが出演する。