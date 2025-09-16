【ブンデスリーガ】ボルシアMG 0−4 ブレーメン（日本時間9月15日／ボルシア・パルク）

【映像】菅原が超決定機→頭を抱えた一部始終

今夏にサウサンプトンからブレーメンにレンタル移籍した日本代表DFの菅原由勢が、決定機を迎えるも決め切ることができずに頭を抱えた。

日本時間9月15日のブンデスリーガ第3節で、菅原が所属するブレーメンはボルシアMGと対戦。FW町野修斗との日本代表対決が実現した。

15分にブンデスリーガでの初アシストを記録した菅原は、2ー0とリードして迎えた68分、初ゴールを予感させる絶好のチャンスを手にする。

相手のサイドチェンジをMFレオナルド・ビッテンコートがカットすると、そこからブレーメンはショートカウンターを発動。ボックス手前でMFキャメロン・プエルタスとMFロマーノ・シュミットがパス交換すると、3人目の動きで右SBの位置から上がってきた菅原に絶妙なラストパスが出た。

ボックス内に進入した日本代表DFはダイレクトでシュート。しかし、ボールはGKモリッツ・ニコラスの正面に飛んでゴールとはならず。ブンデスリーガ初得点のチャンスを逃した菅原は、思わず頭を抱えていた。

ABEMAで解説を務めた安田理大氏は、「決定機でしたね。（攻撃参加の）タイミングは素晴らしかったです。味方との意思疎通ができていました」と、質の高い攻撃に称賛の声を送った。

このシーンはABEMAコメント欄やSNSでも話題を集め、ファンからも「おしい！」「ばりよかったのに！」「それは決めてくれ」「正面か」「最高のパスだったけど」「菅原もったいない」「きめたかったあああ」「これは決めたかったー」など決定機逸を嘆くコメントが寄せられた。

初ゴールこそ逃した菅原だったが、攻撃はもちろん守備でも安定したパフォーマンスを披露。4ー0快勝に大きく貢献している。次節のフライブルク戦（9月20日）でも大いに期待したい。

（ABEMA／ブンデスリーガ）

