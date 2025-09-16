自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）に立候補する意向を示している小泉進次郎農相（４４）は１６日午前の閣議後の記者会見で「正式表明に向け、関係者や陣営の皆さんと一つひとつ積み上げていきたい」と述べ、出馬の考えを表明した。

昨年の総裁選に出馬した加藤財務相は出馬を見送り、小泉陣営の選挙対策本部長に就く。

小泉氏は１３日に地元の神奈川県横須賀市で開いた支援者らとの会合で、出馬する意向を伝えていた。週内に正式な記者会見を開き、自身の考える政策などについて説明する見通しだ。

小泉氏は１６日の記者会見で、加藤氏の選対本部長起用について「私から依頼し、受けてもらった。大変心強い」と語った。

加藤氏は安倍元首相に近く、菅内閣では官房長官を務めた。小泉氏側には保守層を引き寄せる狙いがあるとみられる。加藤氏は１５日夜のユーチューブ番組で、総裁選に関し「党として具体的な政策をどう進めていけるかが問われる。今回は応援する側につこうと思っている」と言及していた。

１６日午後には、林芳正官房長官（６４）が総裁選に立候補する意向を記者団に表明するほか、小林鷹之・元経済安全保障相（５０）も記者会見を開き、総裁選で訴える政策などを公表する予定だ。

総裁選には、高市早苗・前経済安保相（６４）も出馬の意向を固めており、１９日に記者会見を開く方向だ。茂木敏充・前幹事長（６９）もすでに出馬を表明している。