½©¤ÎË¬¤ì¡¡¥¤¥Á¥ç¥¦¤ä¥â¥ß¥¸¡¡¿§¤Å¤»Ï¤á¤ë¡¡ÉÙ»³¸©
¤¤ç¤¦¤Î¸©Æâ¤ÏÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÉÙ»³»Ô¤Î¸ø±à¤Ç¤Ï¿§¤Å¤»Ï¤á¤¿¥¤¥Á¥ç¥¦¤ä¥â¥ß¥¸¤ÎÍÕ¤¬½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»³»Ô¤Î¸ÞÊ¡¸ø±à¤Ç¤Ï¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÍÕ¤¬²«¿§¤Ë¥â¥ß¥¸¤ÎÍÕ¤¬ÀÖ¤¯À÷¤Þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¥ç¥¦¤Ë¤Ï¶ä°É¤Î¼Â¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²Æ¤Î½ë¤µ¤¬»Ä¤ëÃæ¤Ç¤â¾®¤µ¤Ê½©¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤Î¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÉÙ»³»Ô¡¢ÉÙ»³¶õ¹Á¤Ç¤È¤â¤Ë30.7ÅÙ¤È¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦ÆüÃæ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÉÙ»³»Ô¤Ç32ÅÙ¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤Ç31ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤ä±öÊ¬¤ò¤È¤ë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¡¢³°½Ð¤ÎºÝ¤ÏË¹»Ò¤äÆü»±¤Ç»ç³°ÀþÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£