ºÐÆþºÐ½Ð¤È¤â£³Ç¯¤Ö¤êÁý²Ã¡¡ÉÙ»³¸©¤ÎºòÇ¯ÅÙ¤Î°ìÈÌ²ñ·×·è»»¡¡
¸©¤ÎºòÇ¯ÅÙ¤Î°ìÈÌ²ñ·×¤Î·è»»¤Ï¡¢ºÐÆþ¡¦ºÐ½Ð¤È¤â¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤ÎºòÇ¯ÅÙ¤Î°ìÈÌ²ñ·×¤Ï¡¢ºÐÆþ¤¬6540²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¡¢ºÐ½Ð¤¬6290²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤È¤â¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤ÏºÐÆþ¤Ï¸©ÀÇ¤äÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¤ÎÁý²Ã¡¢ºÐ½Ð¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«ºÒ³²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÐÆþ¤Î¤¦¤Á¡¢¸©ÀÇ¼ýÆþ¤Ï´ë¶È¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëË¡¿Í»ö¶ÈÀÇ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Ç¡¢·è»»³Û¤Ï1640²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÈÁ°¤ÎÇ¯ÅÙ¤«¤é7.9¥Ñー¥»¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤Æ²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Î¼Ú¶â¤Ë¤¢¤¿¤ë¸©ºÄ»Ä¹â¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯ÅÙ¤«¤é383²¯±ß¸º¾¯¤·¡¢1Ãû847²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£