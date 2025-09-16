»³·Á¡¦Ä»³¤»³¤ÇÁøÆñ¡¢¾®³ØÀ¸´Þ¤à3¿Í¤òÌµ»öÈ¯¸«
»³·Á¸©Í·º´Ä®¤ÎÄ»³¤»³¤ËÅÐ»³¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅìµþÅÔ¤Î30Âå¤ÎÃËÀ¤È¾®³ØÀ¸2¿Í¤Î3¿Í¤¬16ÆüÄ«¡¢Ìµ»öÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î±¿Á÷¶È¡¦°¤Éô»Ê¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤È¡¢»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô¤Ë½»¤à12ºÐ¤Î½÷»Ò¾®³ØÀ¸¡¢9ºÐ¤ÎÃË»Ò¾®³ØÀ¸¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤Ï15Æü¡¢¾®³ØÀ¸2¿Í¤ÎÉã¿Æ¤È¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ5¿Í¤Ç¡¢Ä»³¤»³¤ÎËÈÎ©¸ý¤«¤éÅÐ»³¤ËÆþ¤ê¡¢»³Äº¤Þ¤ÇÅÐ¤Ã¤¿¸å¡¢Éã¿Æ¤È»Ò¤É¤â1¿Í¤¬Àè¤Ë²¼»³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢3¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Àè¤Ë²¼»³¤·¤¿Éã¿Æ¤¬15Æü¸á¸å6»þÈ¾¤´¤í¡¢¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬16Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤«¤éÃÏ¾å¤È¶õ¤«¤éÁÜº÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¸áÁ°7»þÁ°¡¢»³·Á¸©·Ù¤Î¥Ø¥ê¤¬3¿Í¤Î»Ñ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤ÏÈè¤ì¤¬¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
