YouTuberのヒカキンが9月14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ガチャでNintendo Switch 2を引き当てる様子を公開した。

【写真】ヒカキンが「1000円ガチャ」と「2000円ガチャ」で引き当てた景品の数々

今回アップされた「妻のSwitch2 当てるまで帰れない2000円ガチャ生活でまさかの結果に…【ツマキンさんへのプレゼント】」では、兵庫・姫路にあるBABY CUE 姫路フラワー通り店で、妻の分のNintendo Switch 2のマリオカートワールドセットを引き当てるために、制限時間8時間で2000円ガチャにチャレンジしていく。まずは1000円ロッカーガチャから運試し。最初はシナモロールのクリアポーチをゲット。その後も1000円ガチャで化粧クリームやマスク、タッチライト、プレートを引き当てていく。6回目でハム太郎のぬいぐるみとクッションやポーチなどが入っている福袋を引き当てていた。

その後も淡々と1000円ガチャを引いていくヒカキン。弁当箱や入浴剤、ぬいぐるみなどが当たるも大当たりはなかなか出ない。しかし、惜しげもなく次々と1000円札を投入していく様は見ていて気持ちがいい。1000円ガチャを30回引いたところで2000円ガチャに切り替え。2000円ガチャ1回目は、アイスクリームメーカー。やはり1000円ガチャに比べて景品は豪華だが、ぬいぐるみやフィギュア、懐かしの釣りゲームおもちゃなどが続いていった。

まだまだガチャの挑戦は続く。通算50回目のガチャもフィギュア。その後ニアミスがありつつも、フィギュアがドンドン増えていく。53回目で1BOX分のポケモンカードが当たって若干テンションが上がるも、再びフィギュアが続き、まだNintendo Switch 2は引き当てられない。ヒカキンも「フィギュアの先にあるんだろ、Switch 2がな！」と淡々とガチャを回し続けていた。

65回目で投入額は10万円を超える。ちなみにガチャを引く度、毎回コメントをしたり、ヒューマンビートボックスをしたり、歌ったりしながら視聴者を楽しませるヒカキンに感服だ。70回引いたところで息抜きでクレーンゲームをプレイ。何度かチャレンジして、カップラーメンとブタメン、カニカマをゲットして、再び2000円ガチャに戻っていった。

その後も制限時間が来るまでドンドン引いていくヒカキン。ポケモンのパソコン型おもちゃやテーブル、トレーニング器具、たこ焼き器など大物を引き当てて、残りのガチャも徐々に少なくなってきた。迎えた184回目。鍵の番号を見るなり床に寝転ぶヒカキン。「6時間、6時間、6時間、6時間！」とつぶやきながら、番号のロッカーに向かうとそこにはNintendo Switch 2が。「ツマキンさん！ やったよ！」と喜びをあらわにしていた。総額33万8000円。「お金があったらやってみたい」という夢の企画を実行し、視聴者を楽しませたヒカキンはさすがYouTuber界の王といったところだった。

そんな同動画のコメント欄には「こういうのは夢と希望が詰まってて好き」、「ツマキンさんのために当てに行くのカッコ良すぎる」、「何回まわしても明るいテンションを保ち続けるのがすごい」などのコメントが寄せられていた。

（文＝高橋梓）