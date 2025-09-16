JRÂçºå±ØÄ¾·ë¤Î¥µ¥¦¥¹¥²¡¼¥È¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¡Ö¥ë¥¯¥¢ ¥µ¥¦¥¹¡×¡¢2026Ç¯4·î¥ª¡¼¥×¥ó
JRÀ¾ÆüËÜSC³«È¯¤Ï¡¢JRÂçºå±ØÄ¾·ë¤Î¡Ö¥µ¥¦¥¹¥²¡¼¥È¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤ò¡ÖLUCUA SOUTH¡Ê¥ë¥¯¥¢ ¥µ¥¦¥¹¡Ë¡×¤È¤·¤Æ2026Ç¯4·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡¢
¥µ¥¦¥¹¥²¡¼¥È¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¡¢Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¤ÈÏ¢·È¤·³«¶È°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ëÂçµ¬ÌÏ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ë¥¯¥¢ ¥µ¥¦¥¹¡×¤ÏÃÏ¾å10³¬¤«¤é15³¬ÉôÊ¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£
10³¬¡Á13³¬¤Ï¡ÖLUCUA ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¾¡¼¥ó¡¢14³¬¤È15³¬¤Ï¡ÖLUCUA SOUTH DINING ¡×¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¡¿¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Õ¥í¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£15³¬¤ÎÂç´ÝÇßÅÄÅ¹¤ÎºÅ»ö¾ì¤ò°û¿©Å¹¤Ë²þÁõ¤¹¤ë¡£±ä¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó33,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢Å¹ÊÞÌÌÀÑ¤ÏÌó16,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£
2026Ç¯4·î½é½Ü¤Ë13³¬¤«¤é15³¬¤Î°ìÉô¤ò³«¶È¤·¡¢Ìó1Ç¯È¾¤ò¤«¤±¤ÆÃÊ³¬Åª¤Ë³«¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥ë¥¯¥¢Âçºå¡×¤Ï3´ÛÂÎÀ©¤È¤Ê¤ë¡£