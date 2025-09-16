脂質異常症の症状とは？ ― 自覚のない“サイレントリスク”に気づくために

はじめに

「脂質異常症」と聞くと、コレステロールや中性脂肪の数値が高い病気、というイメージを持つ方が多いかもしれません。実際その通りですが、もう一つ重要な特徴があります。

それは、自覚症状がほとんどないということです。

症状がないまま放置すると、動脈硬化が進み、やがて心筋梗塞や脳梗塞など重大な合併症を引き起こします。

今回は、脂質異常症で起こり得る症状や合併症のサインについて整理し、「なぜ症状が出る前に検査が必要なのか」を解説します。

1. 脂質異常症の基本

脂質異常症は、血液中の脂質（コレステロールや中性脂肪）が正常範囲を超えて増減する状態を指します。

代表的な異常は以下の3つです。

1.LDLコレステロール（悪玉）が高い

2.HDLコレステロール（善玉）が低い

3.中性脂肪（トリグリセリド）が高い

これらはそれぞれ血管の壁に脂肪を沈着させ、動脈硬化の原因となります。

2. 脂質異常症の症状 ― 実は「無症状」が大多数

脂質異常症は、血圧が高い「高血圧」と同じく、初期には自覚症状がありません。そのため、健康診断や血液検査を受けてはじめて異常に気づくケースがほとんどです。

しかし、放置すると以下のような症状や疾患として現れてきます。

▼動脈硬化が進行して現れる症状

・胸の痛みや圧迫感（狭心症・心筋梗塞）

・手足のしびれ・脱力（脳梗塞）

・歩くとふくらはぎが痛い（閉塞性動脈硬化症）

▼特殊なケースで見られる症状

・皮膚や関節に黄色いしこり（黄色腫）

・角膜の白濁（角膜輪）

・急性膵炎（著しい高トリグリセリド血症）による強い腹痛

これらは脂質異常症が長期間続いた結果、ようやく現れる“氷山の一角”です。