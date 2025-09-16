脂質異常症の症状とは？ ― 自覚のない“サイレントリスク”に気づくために
はじめに
「脂質異常症」と聞くと、コレステロールや中性脂肪の数値が高い病気、というイメージを持つ方が多いかもしれません。実際その通りですが、もう一つ重要な特徴があります。
それは、自覚症状がほとんどないということです。
症状がないまま放置すると、動脈硬化が進み、やがて心筋梗塞や脳梗塞など重大な合併症を引き起こします。
今回は、脂質異常症で起こり得る症状や合併症のサインについて整理し、「なぜ症状が出る前に検査が必要なのか」を解説します。
1. 脂質異常症の基本
脂質異常症は、血液中の脂質（コレステロールや中性脂肪）が正常範囲を超えて増減する状態を指します。
代表的な異常は以下の3つです。
1.LDLコレステロール（悪玉）が高い
2.HDLコレステロール（善玉）が低い
3.中性脂肪（トリグリセリド）が高い
これらはそれぞれ血管の壁に脂肪を沈着させ、動脈硬化の原因となります。
2. 脂質異常症の症状 ― 実は「無症状」が大多数
脂質異常症は、血圧が高い「高血圧」と同じく、初期には自覚症状がありません。そのため、健康診断や血液検査を受けてはじめて異常に気づくケースがほとんどです。
しかし、放置すると以下のような症状や疾患として現れてきます。
▼動脈硬化が進行して現れる症状
・胸の痛みや圧迫感（狭心症・心筋梗塞）
・手足のしびれ・脱力（脳梗塞）
・歩くとふくらはぎが痛い（閉塞性動脈硬化症）
▼特殊なケースで見られる症状
・皮膚や関節に黄色いしこり（黄色腫）
・角膜の白濁（角膜輪）
・急性膵炎（著しい高トリグリセリド血症）による強い腹痛
これらは脂質異常症が長期間続いた結果、ようやく現れる“氷山の一角”です。
3. 脂質異常症を放置したときのリスク
脂質異常症を治療せずに放置すると、動脈硬化が静かに進行し、以下の病気を引き起こすリスクが高まります。
・心筋梗塞や狭心症
・脳梗塞や脳出血
・大動脈瘤や閉塞性動脈硬化症
・慢性腎臓病（CKD）
つまり、脂質異常症自体に症状はなくても、その先に命に関わる病気を招く危険があるのです。
4. なぜ「症状がなくても」検査が必要か
脂質異常症は血液検査で簡単に見つけられます。特に以下に当てはまる方は注意が必要です。
・家族に心筋梗塞・脳梗塞の既往がある
・糖尿病や高血圧がある
・脂肪肝（MASLD）を指摘された
・喫煙習慣がある
・運動不足や肥満がある
5. 症状が出る前にできること
症状が出てからでは遅いため、早期の段階で以下を実践することが大切です。
・定期的な血液検査（LDL・HDL・中性脂肪のチェック）
・生活習慣の改善（食事・運動・体重管理）
・必要に応じた薬物療法（スタチンなど）
“無症状＝安心”ではありません。 検査で「リスクを見える化」し、医師と一緒に早めに対応することが重要です。
まとめ
・脂質異常症は初期症状がほとんどない病気。
・放置すると動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる合併症につながる。
・血液検査だけでなく、眼底・ABI・頸動脈エコー・ホルター心電図などの評価も有用。
・池尻大橋せらクリニックでは、脂質異常症を含め生活習慣病全般を横断的に管理し、合併症を未然に防ぐサポートを行っている。
[文：池尻大橋せらクリニック院長 世良 泰]
池尻大橋せらクリニック院長・世良 泰（せら やすし）
慶應義塾大学医学部卒。初期研修後、市中病院にて内科、整形外科の診療や地域の運動療法指導などを行う。スポーツ医学の臨床、教育、研究を行いながら、プロスポーツや高校大学、社会人スポーツチームのチームドクターおよび競技団体の医事委員として活動。運動やスポーツ医学を通じて、老若男女多くの人々が健康で豊かな生活が送れるように、診療だけでなくスポーツ医学に関するコンサルティングや施設の医療体制整備など幅広く活動している。