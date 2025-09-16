GÅÞ¤â¹û¤ì¤¿ÅÄÃæ¾Âç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡¡Êáµå¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿23ºÐµÞÂ¤³°Ìî¼ê¤Î±¦¸ª¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡Ö¤µ¤¹¤¬°ìÎ®Åê¼ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«200¾¡Ã£À®¤ò¡×
5²óÆó»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌ£Êý¤ÎÈþµ»¤Ëµß¤ï¤ì¡¢·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤ëµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡µð¿Í¤Ï9·î15Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë0-3¤Î´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤¬ÀèÈ¯¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤¤ÎÁ°¤Ë¡¢6°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ2Ï¢ÇÔ¡£DeNA¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢3°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæ»³ÎéÅÔ¤¬Êáµå¤·¤¤ì¤º¡Ä²ù¤·¤¬¤ëÅÄÃæ¾Âç¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥Þ¡¼·¯¤ÎÎÏÅê¤ÏÊó¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Ï¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯3²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇÅêµå¡£4²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤òÍ··â¼ê¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁ¤Î¼ººö¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤ò»°¥´¥íÊ»»¦¤Ë»Â¤Ã¤Æ¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¤ÏÌ£Êý¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£Ï¢ÂÇ¤Ê¤É¤ÇÆó»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢DeNA2ÈÖ¡¦ÅÙ²ñÎ´µ±¤Ë147¥¥í¤òµÕÊý¸þ¤Ë±Ô¤¯±¿¤Ð¤ì¤¿¡£Áö¼Ô°ìÁÝ¤â³Ð¸ç¤·¤¿Åö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¥ì¥Õ¥È¤Î´Ý²Â¹À¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£ÅÄÃæ¤ÏÎ¾·ý¤ò¹â¡¹¤ÈÆÍ¤¾å¤²¤ÆËÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤¯6²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦Åû¹á²ÅÃÒ¤Î±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ê¤½¤¦¤ÊÂÇµå¤ò¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬Æ¬¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¡£±¦ÏÓ¤ÏÃ¦¤¤¤ÀË¹»Ò¤ò³°ÌîÊý¸þ¤Ë¤«¤¶¤·¡¢´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢3ÅÙÌÜ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÀÐ¾åÂÙµ±¤ËÅê¤¸¤¿½éµå¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬Íî¤Á¤º¡¢¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿Çòµå¤Ï±¦Íã¤ÎÆ¬¤ò½±¤Ã¤¿¡£Ãæ»³ÎéÅÔ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·üÌ¿¤ËÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥°¥é¥Ö¤ÎÀè¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿¡£ÀèÀ©¤Î2¼Ô¤¬À¸´Ô¡£ÅÄÃæ¤Ï¤³¤Î²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÏÃæ»³¤¬ÅÄÃæ¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢±¦¸ª¤òÍ¥¤·¤¯2ÅÙ¤¿¤¿¤¤¤¿¡£¤³¤Î¼ì¾¡¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â´¶Éþ¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬°ìÎ®Åê¼ê¡×¡ÖÎ®ÀÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ä¤Ê¡×¡Ö¥Þ¡¼·¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«200¾¡Ã£À®¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬SNS¾å¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ»³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÍÊ¸î¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê³µ¯¤òÂ¥¤¹À¼¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ÆâÌî¼êÅÐÏ¿¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¶¯¤¤ÂÇ·â¤òÇã¤ï¤ì¡¢8·î²¼½Ü¤«¤é¤Ï¼ç¤Ë±¦Íã¤ò¼é¤ê¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥é¥¤¥È¶¯¤¯¤Ê¤ì¤è¡×¡ÖÃæ»³¤Ï¤³¤Î²ù¤·¤µ¤Ç¹¹¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë»ö¤À¤í¤¦¡×¡Ö¼¡¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤Ê¤É¤È·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ïº£·î21Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤¬¼¡²óÀèÈ¯¤Î¸«ÄÌ¤·¡£¼¡¤³¤½¤Ï¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢Ãæ»³¤â¥Ð¥Ã¥È¤Ç±ç¸î¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï