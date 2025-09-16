WÇÕÍ¥¾¡¤Î¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥¦¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢31ºÐ¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡Ä¡È¸µÆ±Î½¡É¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤â¡Ö¥µ¥ß¥å¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ
¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¦¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤Æ¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¦¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ï1993Ç¯11·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î31ºÐ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÌ¾Ìç¥ê¥è¥ó¤Ç¥×¥í¤È¤Ê¤ê¡¢2016Ç¯¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Ô¥±¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£
2018Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¤·¤«¤·Ä¾¸å¤Î2018-19¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÉ¨¤Ê¤É¤Î²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢·ÀÌóÌäÂê¤â¤¢¤ê¥Ð¥ë¥µ¤Ç¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ø¤Î¥í¡¼¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¥ê¡¼¥ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºòµ¨¤Ï¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤¬¥¼¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î²Æ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¦¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ëinstagram¤ËÄÖ¤ê¸½Ìò¤ØÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉâ¤ÄÀ¤ß¤Î·ã¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
¾ðÇ®¤ò¹þ¤á¤ÆÁ´¤Æ¤òÊû¤²¡¢¸å²ù¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥é¥Ö¡¢²ñÄ¹¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡Ê¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥ê¥è¥ó¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥ê¡¼¥ë¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥ì¥Ã¥Á¥§¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡£
¤½¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¡×
²ø²æ¤äÉÂµ¤¤Ç¡Ö¼ã¤¯¤·¤Æ°úÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¡×10Ì¾
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë²áµî¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»þÂå¤ËÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿»á¤â¡Ö¥µ¥ß¥å¡ª¡Ê¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£