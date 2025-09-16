27ºÐ¥¢¥á¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½Áª¼ê¡¢»î¹çÃæ¤ËÅÝ¤ì¤ÆÈÂÁ÷¤âÍÆÂÎ°ÂÄê¡Ä3·î¤Ë¤â¤á¤Þ¤¤¤È¶»¤Î°µÇ÷´¶¤Ç¸òÂå
ÆüËÜ¿Í½÷»ÒÁª¼ê¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«½÷»Ò¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°NWSL¡£
14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥ë¥¤¥Ó¥ëÂÐ¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥ì¥¤¥óÀï¤Ï¡¢»î¹çÅÓÃæ¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥ë¥¤¥Ó¥ë¤ÎMF¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¥Ç¥á¥í¤¬¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤À¡£
27ºÐ¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤Î½÷»ÒWÇÕ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥ë¥¤¥Ó¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥á¥í¤ÎÍÆÂÎ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¡£ËÜ¿Í¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¸¡ºº·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä´Ö¡¢²ÈÂ²¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ç¤¹¡£º£½µ¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡ØBBC¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥á¥í¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤À¸å¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¶²¤í¤·¤¤²ø²æ¤äÉÂµ¤¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¡¼Áª¼ê14Ì¾
Èà½÷¤Ï3·î¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤á¤Þ¤¤¤È¶»¤Î°µÇ÷´¶¤òÁÊ¤¨¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢5·î¤Ë¤Ï¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤È¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Ð¶¿Ê¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£