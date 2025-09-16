第７１回オールカマー・Ｇ２は９月２１日、中山競馬場の芝２２００メートルで行われる。

ドゥラドーレス（牡６歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は３歳時に毎日杯３着に菊花賞４着。その後は長期休養などもあったが、今年に入ってエプソムＣ・Ｇ３、七夕賞・Ｇ３で連続２着と重賞で好走を続けている。中山は初めてだが、前走の福島の走りなら問題ないはずで悲願の初タイトルを狙う。

レガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は前走の宝塚記念で１１着と案外な結果に終わったが、骨折休養明けだったことを考えれば仕方がない面もある。その後は放牧でリセットして、このレースを目標に好仕上がり。２歳時にホープフルＳ、３歳時には有馬記念と牡馬を相手にＧ１を２勝している現役トップクラスの牝馬。ドゥラドーレスとの兄妹対決にも注目が集まる。

ヨーホーレイク（牡７歳、栗東・友道康夫厩舎、父ディープインパクト）は宝塚記念が不本意な１７着も、２走前には大阪杯で３着。Ｇ１での好走歴からＧ２なら巻き返す力はある。コスモキュランダ（牡４歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）は２４年の報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２以来となる勝利を目指す。