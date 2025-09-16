À¼Í¥¡¦²Öß·¹áºÚ¡¡¾®Ìî¸¾Ï¤È¤ÎÎ¥º§È¯É½¸å½é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÀ¸½Ð±é¡Öº§³è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤«Â¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¡Ä¡×
¡¡À¼Í¥¤Î²Öß·¹áºÚ¡Ê36¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£À¼Í¥¡¦¾®Ìî¸¾Ï¡Ê35¡Ë¤È¤ÎÎ¥º§È¯É½¸å¡¢½é¤á¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿²Öß·¤ËÆ±¤¸¤¯²ÐÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤Î¾®¿ùÎµ°ì¤¬¡Ö¿È¤â¿´¤â¥¹¥Ã¥¥ê¡Ä¡×¤È¤¤¤¸¤ë¤È¡¢MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤¬¡ÖËÜ¿Í¤¬¸À¤¦¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë²Öß·¤Ï¡Ö¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Çº§³è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£À¨¤¤Â¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¡£µ¤»ý¤ÁÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¼«µÔµ¤Ì£¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È±ºÌî¤¯¤ó¤¬¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖOWV¡×¤Î±ºÌî½¨ÂÀ¤¬¡¢³ä¤ì¤¿¥Ï¡¼¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢±ºÌî¤Ï¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²Öß·¤Ï14Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¤¤¤Ä¤â±þ±ç²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢Î¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾®Ìî¤È¤ÎÏ¢Ì¾¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¡¡Î¥º§¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Î°ã¤¤¤«¤éÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡ÖÌÀ¼£ presents ²Öß·¹áºÚ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦30¡Ë¤Ç¤â²þ¤á¤ÆÎ¥º§¤òÊó¹ð¡£¡ÖËÜÅö¤ËÉ×ÉØ¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÌäÂê¡£2¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï2020Ç¯7·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£¿Íµ¤À¼Í¥Æ±»Î¤Î·ëº§¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£