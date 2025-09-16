◇近畿学生野球秋季リーグ第3節2回戦 大阪公立大1―0阪南大（2025年9月16日 大阪シティ信金スタジアム）

大阪公立大が連勝で勝ち点1を挙げた。先発した左腕・利川太志（2年＝西大和学園）は、阪南大打線を散発3安打に抑えてリーグ戦初勝利を初完封で飾った。

「（完封は）想像もしてなかったので、受け入れられませんね。後ろにいいピッチャーがいるので一人ずつ行けるところまで、という感じでした」

春季リーグ戦の7試合登板はすべてリリーフだった。リーグ戦後のオープン戦登板の結果が思わしくなかったため、植村悦弘監督は「秋も先発は苦しいかな」と考えていた。しかし、8月になって急成長を見せ、第2節の奈良学園大戦で先発に抜てきされ、6回1失点と好投した。

高校は超進学校だったため、野球部は強くなかった。2年夏は初戦敗退、秋は一つ勝ったものの3回戦で智弁学園にコールド負けした。さらに部員は2年秋を最後に学業に専念するため、大学入学までの1年半は勉強だけで体を動かす時間はなかった。「入学直後は（他の部員と）体力差を感じたので追いつくために自主練習を頑張りました」。高校時代はMAX125キロだった球速は現在135キロまでスピードアップ。この日の試合も「ストレートで押せたので変化球も生きました」と、振り返った。

植村監督は「本当によく投げてくれました」と、新星誕生を喜んでいた。