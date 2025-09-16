サッカーＵ―２０Ｗ杯（９月２７日開幕、チリ）に臨むＵ―２０日本代表が１６日、直前合宿を行うパラグアイに向けて羽田空港から出国した。

２月の出場権を懸けたＵ―２０アジア杯でも主将を務めたＤＦ市原吏音（大宮）は、今大会でも主将候補として期待される。同世代で戦う世界の大舞台を前に「本当に待ち望んだ大会。いいプレーはしたいと思ってますけど、そういう気持ちで行っちゃうとあんま良くないので、いつも通りの自分でいられれば。個人的な目標は全試合出場して、（決勝までの）７試合全部にフル出場することと、その中でなるべく失点をしない。１試合平均７試合でやっぱ１（失点）には抑えたい。それがやっぱ優勝につながると思うんで頑張りたい」と意気込んだ。

チームを束ねるために、心がけるのは真のリーダーになること。船越監督からは、世界的名将のモウリーニョ監督が主将とリーダーの違いを説いている映像を見せてもらったことを明かし「キャプテン（主将）は試合で（主将マークを）ただ巻くだけで、リーダーは食事の時から色んな選手とコミュニケーション取ったり、練習でやってない選手がいたら強く言うとか。（船越監督からは）そういう“ザ・リーダー”みたいな選手になれと言われている。自分もそういう意識できましたし、少しでも近づけるように。一つの大会だけじゃなれないと思うんですけど、一歩一歩近づけるように頑張っていければいいかな」と自らに言い聞かせる。強いチームには必ず強いリーダーがいる。Ｕ―２０日本代表が、過去最高の９９年の準優勝を上回る優勝を成し遂げるために、市原がその役割を担う。