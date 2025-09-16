『102回目のプロポーズ』武田鉄矢＆鈴木おさむが新情報公開 前作脚本の野島伸司氏は「振り切って思い切ってやって」
制作が発表されるや大きな話題となったドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビでの地上波放送・FOD独占配信）の新情報について、出演する俳優の武田鉄矢と企画を担当した鈴木おさむ氏が、16日放送の同局『サン！シャイン』で新情報を公開した。
【写真】名シーンのせりふを披露した武田鉄矢＆鈴木おさむ氏
鈴木氏が放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望し、34年の時を経てついに本人自ら企画として立ち上げ、新たな連続ドラマとして制作が決定。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田）は本当に結婚し、その娘が主人公のラブストーリーが幕を開けるという、「101回目」ファンにも懐かしみながら楽しめる内容が盛りだくさんとなっている。主演は唐田えりか＆霜降り明星のせいや。
『サン！シャイン』では撮影の模様が紹介され、武田はクランクイン初日について「着慣れたスポーツウェアを着たような気分になるんですよ、好きな役だから」と振り返り、役どころについて「達郎は小さな建築会社の社長になっているんですけど、社員が少ないんですよ。それで気に入らないけどこの男（せいや）を雇うっていうストーリーなんですけど、この男がエラい騒ぎを起こすっていう」と紹介した。
鈴木氏も「僕が19歳の時に見たドラマで、昔見た名作のリメイクじゃなくて続編を見たいと自分が思ったんです。あの時の達郎さんがどうなったんだろう、結婚して子どもがいて、自分の娘を好きになってしまう男が来た時にどうするんだろうと思いついて」と企画した意図を説明。
前作の脚本を担当した野島伸司氏についても「プロデューサーから言ってみたところ『振り切って思い切ってやってくれ』と野島さんにお墨付きをいただいたんで、鉄矢さんかなり振り切ってやってます」と胸を張った。
■『102回目のプロポーズ』ストーリー
『101回目のプロポーズ』で結ばれた星野達郎（武田）と矢吹薫（浅野）。その２人の娘は幸福なことに母親に似て美人に育ち、母親の才能を継いで人気チェリストとなっている、星野光（唐田）、30歳・独身。そんな光に一目ぼれをする、空野太陽（せいや）、33歳・独身。これまで99回、女性にフラれ続けてきた、非モテ男。だが、光には、既に超イケメンでピアニストで御曹司の恋人、大月音（伊藤健太郎）がいた。父親である達郎は、どちらの男を娘の結婚相手として認めるのか、認めないのか。
【写真】名シーンのせりふを披露した武田鉄矢＆鈴木おさむ氏
鈴木氏が放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望し、34年の時を経てついに本人自ら企画として立ち上げ、新たな連続ドラマとして制作が決定。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田）は本当に結婚し、その娘が主人公のラブストーリーが幕を開けるという、「101回目」ファンにも懐かしみながら楽しめる内容が盛りだくさんとなっている。主演は唐田えりか＆霜降り明星のせいや。
鈴木氏も「僕が19歳の時に見たドラマで、昔見た名作のリメイクじゃなくて続編を見たいと自分が思ったんです。あの時の達郎さんがどうなったんだろう、結婚して子どもがいて、自分の娘を好きになってしまう男が来た時にどうするんだろうと思いついて」と企画した意図を説明。
前作の脚本を担当した野島伸司氏についても「プロデューサーから言ってみたところ『振り切って思い切ってやってくれ』と野島さんにお墨付きをいただいたんで、鉄矢さんかなり振り切ってやってます」と胸を張った。
■『102回目のプロポーズ』ストーリー
『101回目のプロポーズ』で結ばれた星野達郎（武田）と矢吹薫（浅野）。その２人の娘は幸福なことに母親に似て美人に育ち、母親の才能を継いで人気チェリストとなっている、星野光（唐田）、30歳・独身。そんな光に一目ぼれをする、空野太陽（せいや）、33歳・独身。これまで99回、女性にフラれ続けてきた、非モテ男。だが、光には、既に超イケメンでピアニストで御曹司の恋人、大月音（伊藤健太郎）がいた。父親である達郎は、どちらの男を娘の結婚相手として認めるのか、認めないのか。