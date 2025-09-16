花澤香菜、離婚発表後『ぽかぽか』初出演 同番組で取り上げた“婚活スペシャル”は「すっごい他人事じゃない感じで…（笑）」
『鬼滅の刃』の甘露寺蜜璃役などで人気の声優・花澤香菜が火曜レギュラーを務める、16日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に登場。14日に小野賢章との離婚発表後、同番組初出演となった。
【写真6枚】赤ワンピ&ベットの上で大胆に太もも披露する花澤香菜
オープニングトークで、ブラックマヨネーズの小杉竜一が「身も心もすっきり軽めに…」と、花澤をいじると、MCのハライチが「本人が言うならいいですけどね」とツッコんだ。
花澤は「いやだから『ぽかぽか』で婚活スペシャルとかやってたじゃないですかね。すっごい他人事じゃない感じで…（笑）」と話すと、スタジオは大爆笑。続けて「気持ち入ってましたね」と伝えた。
また、共演したOWV・浦野秀太が、ハートにひびが入った模様のトップスを着ていたことから、花澤が「浦野くんがイジってきてます」と指摘。浦野は「違います！違います！」と必死で否定し、スタジオは爆笑に包まれた。
2020年7月に結婚を発表していた花澤だが、14日に自身のSNSで「関係者の皆様、並びにいつも応援下さっている皆様へ 私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告致します」と報告。
離婚理由として「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました」と説明し、「これまで私たち夫婦を温かく見守り、応援してくださった皆様に対し、このようなご報告となってしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます。今後もお互いこれまで以上に仕事に励んでまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とつづっていた。
【写真6枚】赤ワンピ&ベットの上で大胆に太もも披露する花澤香菜
オープニングトークで、ブラックマヨネーズの小杉竜一が「身も心もすっきり軽めに…」と、花澤をいじると、MCのハライチが「本人が言うならいいですけどね」とツッコんだ。
花澤は「いやだから『ぽかぽか』で婚活スペシャルとかやってたじゃないですかね。すっごい他人事じゃない感じで…（笑）」と話すと、スタジオは大爆笑。続けて「気持ち入ってましたね」と伝えた。
2020年7月に結婚を発表していた花澤だが、14日に自身のSNSで「関係者の皆様、並びにいつも応援下さっている皆様へ 私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告致します」と報告。
離婚理由として「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました」と説明し、「これまで私たち夫婦を温かく見守り、応援してくださった皆様に対し、このようなご報告となってしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます。今後もお互いこれまで以上に仕事に励んでまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とつづっていた。