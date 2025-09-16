¹â¶¶¹îÅµ¡¢16ºÐÂ©»Ò¤È¤ÎÀõÁð¥Ç¡¼¥È¸ø³«¡¡¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡Á¡×¡Ö¸ý¸µ¤¬¹îÅµ¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖCK·¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥¤¥¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¡Ê60¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£16ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÈÀõÁð¤Ç¾ÆÆù¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Ìë¤Î³¹¤ò»¶ºö¤·¤¿Éã»Ò¿åÆþ¤é¤º¤Î»þ´Ö¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤µ¤Ã¤¹¤¬¥Ñ¥Ñ¤Î°äÅÁ»Ò¶¯¤·¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¡×¹â¶¶¹îÅµ¤Î16ºÐÂ©»Ò
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö²æ¤¬²È¤ÎÎÁÍýÄ¹¤Ï¼ñÌ£¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤è¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤òÀõÁð¤Î¾ÆÆù²°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¦Å¹³¹¤ÇÂ©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤äÅ¹Æâ¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÂ©»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤À¤¢¤È»ÍÇ¯ÂÔ¤Æ¡ª¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤ê¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÄÌ¤¦¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÅ¹¤Î»ÐËåÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¹¤È¡¢¡ÖÈþÌ£¤¹¤®¤ë¡×¤È´¶·ã¡£
¡¡¿©¸å¤Ë¤ÏÀõÁð¤ÎÌë¤Î³¹¤ò¿Æ»Ò¤Ç»¶Êâ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¹â¶¶¤Ï¡¢¾¦Å¹³¹¤Ç»£±Æ¤·¤¿Â©»Ò¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡ÖÉã¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖCK·¯¸ý¸µ¤¬¹îÅµ¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Öí÷¤·¤¯À®Ä¹¤·¤¿¥¤¥±¥á¥ó·¯¤ÈÆó¿Í¤Ç¥Ç¡¼¥È¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤â¤¦¥Á¥Ó¹î¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Þ¤»¤ó¤Í¡¡¾Ð¾Ð¡×¡ÖÎ©ÇÉ¤ÊÀÄÇ¯¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä´¶³´¿¼¤¤¡×¡ÖCK¤¯¤ó¥¤¥±¥á¥ó¡Á¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¹¤¬¥Ñ¥Ñ¤Î°äÅÁ»Ò¶¯¤·¡ª¡ª¡×¡ÖCK·¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥¤¥¤¡×¡Ö¤ï¡¼¤´»ÒÂ©¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¤´Î¾¿Æ¤Î°äÅÁ»Ò·Ñ¾µ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
