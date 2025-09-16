陸上・世界選手権第３日（１５日・国立競技場）――男子３０００メートル障害決勝で三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）が８分３５秒９０で８位入賞を果たした。

降り注ぐ地鳴りのような声援

表彰台に限りなく近付いた。男子３０００メートル障害の三浦の走りに、５万人を超えた観客から、地鳴りのような声援が降り注いだ。

超スローペースで進んだレースは、ラスト１周勝負。大集団の８番手で鐘を聞いた三浦は、バックストレートでごぼう抜き。残り２００メートルで３位に浮上し、水ごうを越え、直線に入った。しかし、メダルが見えた瞬間だった。最後の障害を跳んだ直後にケニア選手と接触。体勢を崩し、８位まで順位を落としてゴールした。

メダルまで１秒３４。世界大会で３年連続の入賞に、「今までで一番、最後は手応えがあった。本当にメダルが見えたかもという瞬間があった分、悔しさは大きい」と振り返った。

世界でマークされる立場に

４年前の東京五輪で、１９歳で７位入賞という快挙を遂げたが、メダル争いは遠かった。今は違う。今年７月に出した日本新の８分３秒４３は今季世界３位。今大会は「マークされていた」立場にもなったが、それを乗り越え「最後のたたき合いでも、自分のスパートが通用した瞬間があった」。課題だったラスト１周のスピードも、まさに世界のトップレベルに達していた。

「割れんばかりの声援をいただいた。今までやってきた中で一番の大きな出来事。宝物になる思い出になった」。地元の大歓声を受けての快走と、悔しさは、さらなる飛躍へつながるはずだ。（井上敬雄）