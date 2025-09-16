ÆüËÜ¤Ø¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Ï¸á¸å1»þ1Ê¬¤«¤é27.5%¢ª15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¡¡Áê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤Ï·Ú¸ºÁ¼ÃÖÅ¬ÍÑ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤òÆüËÜ»þ´Ö¤Î16Æü¸á¸å1»þ²á¤®¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï16Æü¤Ë´±Êó¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ëÆüËÜ¤Ø¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤äÁê¸ß´ØÀÇ¤Î·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÊ¸½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¤ä¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ø¤Î´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤òÆüËÜ»þ´Ö¤Î16Æü¸á¸å1»þ1Ê¬¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Ï27.5¡ó¤«¤é15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯Â»þ¤Î2.5¡ó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤ÀÇÎ¨¤Ç¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½Å¤¤ÉéÃ´¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢8·î7Æü¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¡¢¼è¤ê¤¹¤®¤¿´ØÀÇ¤ò´ÔÉÕ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£