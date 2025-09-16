男女ユーチューバーグループ「フォーエイト48」が16日までに、YouTubeチャンネルを更新。メンバーゑむ氏。のグループ脱退についてコメントした。

ゑむ氏。は9日、自身のX（旧ツイッター）で脱退を報告。「活動の中で、私の至らなさにより大変ご迷惑をおかけしたことをおわび申し上げます。一部メンバーのプライベートの扱い、不適切な書き込みなど、同じ過ちを重ねてしまったことを深く反省しています。該当メンバーへは直接謝罪し、話し合いを行いました」と謝罪の言葉をつづるとともに、「また、ここ数年の活動の過程で、私の受け止めとして『パワハラ』と感じる言動や、『いじめ』と感じるやりとりが重なることもありました」とメンバー間でトラブルが生じていたことを告白。「日々の中で次第に強い疎外感を抱くようになり、メンバーや事務所の人から自ら距離を取るようになっていき、心身がすり減っていきました。自身の思いを伝えましたが、改善されることはなくこのままでは、自分らしく責任を果たすことが難しいと判断し、脱退を決めました」と経緯を説明していた。

フォーエイトのメンバー6人は今回の動画で、ゑむ氏。脱退について「突然のご報告となり、皆さまにご心配をおかけし、本当に申し訳ございません」とわびるとともに、「8月にゑむ氏。と話し合いを重ね、グループを離れることが決まっていました。ですが本人の急な投稿があり、僕たちも事前に知らされていないような内容でした。そこで急きょメンバーで集まり、話し合いを行ったためこの動画が遅れてしまいました。ゑむ氏。の脱退の文面にありました不適切な書き込みに関して、実際は最近までありました。本来、皆さまにはこの件をお伝えしない予定でしたが、脱退の文面に本人が触れたことによりさまざまな臆測が飛び交う状況を受け、お伝えさせていただきました」と経緯を説明した。

続けて、ゑむ氏。が訴えたいじめやパワハラに関しては、「長年一緒に活動してきたメンバーなので、活動においての注意やメンバーそれぞれの言い合いやけんかなどはありました」とした上で、「それをいじめ、パワハラととらえるのは相手の受け取り方次第にはなりますが、こちら側としてはそういった事実は認められないのでご理解のほどよろしくお願いします」と主張。「今回の件ですぐにメンバーで集まり、これからについて真剣に話し合いました。そこで出たのはフォーエイトを続けたいという強い思いです。この件についてはこの動画でお伝えを最後とさせていただきます。これからの活動に前を向いて頑張っていきたいと思ってるのでご理解いただけると幸いです」と呼びかけた。