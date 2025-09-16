さすが“沼落ち製造機”…BTS・V、K-POPファンが選ぶ「ファンを惹きつける男性アイドル」で1位に！

BTSのVが「沼落ちアイドル」の代表格として君臨した。

VはK-POPアイドルコミュニティ「最愛ドル（My Love Idol）」で9月8日から14日まで行われた「ファンを惹きつける男性アイドル賞」投票で1位を獲得した。

デビュー当初からVは、シックな外見とは裏腹にお茶目で活発な性格で、多くのファンの心を掴んできた。ステージに立てば一変してカリスマ性あふれるパフォーマンスを披露し、強烈な印象を残して「イプドク（沼落とし）妖精」と呼ばれるようになった。

特にVは、他のメンバーと違いデビュー直前まで存在が秘密にされており、「秘密兵器」とも呼ばれていた。所属事務所BIGHIT MUSICは当時「Vの外見と性格はどちらも強烈な魅力を持っている。最後の公開が大きなインパクトを与えると判断した」と説明している。

（写真提供＝OSEN）V

2014年『Boy In Luv』活動期には、オレンジ色の髪で注目を浴び、ラジオ番組ではMCが「防弾少年団（BTS）を検索するとオレンジ髪が出てくる」と話題にするほどだった。その後も海外公演で「1秒の微笑み」「ミント髪の男」「ブルースーツの男」などと呼ばれ、世界中の視聴者を魅了してきた。

2019年のグラミーでは「赤髪の男」、2020年のグラミーでは「バンダナの男」としてSNSのリアルタイムトレンド入り。アメリカの年越し番組『ニューイヤーズ・ロッキン・イブ』では「黒いロングコートの男」、音楽フェス「ジングルボール」では「巻き髪の男」と呼ばれ、グローバルファンの注目を集めた。

さらに『Dynamite』のミュージックビデオ公開後には「ARMYではないけどテヒョン（Vの本名）にハマった（Not ARMY, But Taehyung）」という現象が起きるなど、大衆的な関心を一身に集めた。

Vはいまも韓国内外を行き来しながら、“沼落ち製造機”アイドルとして健在の魅力を見せている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。