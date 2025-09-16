RIKACO、6歳頃の写真公開 抜群スタイルに注目集まる「手足が長い」「もう出来上がってる」
【モデルプレス＝2025/09/16】タレントのRIKACOが15日、自身のInstagramを更新。6歳頃のお祭りでの写真を公開し、抜群のスタイルに注目が集まっている。
【写真】RIKACO、6歳頃ですでに抜群スタイル際立つ
RIKACOは「ストーリーに載せたら皆さんからのコメントが沢山届いたのでポストにして残そうと思いました」と投稿の経緯を説明。「父がお神輿が好きで産まれ育った横浜のお祭りのあちこちについて回ってた頃、この写真は6歳頃、お神輿の上にあげてもらい提灯を持ち盛り上げてました」と父親との思い出を振り返り、お神輿の上で提灯を持つ幼少期の写真を公開している。
この投稿に、ファンからは「6歳とは思えぬほど手足が長い」「スタイル抜群ですね」「小さい頃から粋な女性」「昔から超絶美人さん」「可愛らしい」「この頃からオーラがある」「もう出来上がってる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
