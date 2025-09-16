「創彩少女庭園」より「一条 星羅【チアリーディング衣装】」が2026年2月に発売
コトブキヤは、プラモデル「一条 星羅【チアリーディング衣装】」を2026年2月に発売する。価格は8,250円。
本商品は同社オリジナルプラモデルシリーズ「創彩少女庭園」より「一条 星羅」をチアリーディング衣装で1/10スケールプラモデル化したもの。
チアリーディング衣装の胸元にある青部分の白ラインは塗装済パーツで再現され、胸部から腹部の関節構造で前屈みや腰反らしの姿勢も可能。また首のボールジョイントは前後スライドタイプが採用されている。
差し替えボディパーツとして、可動式の腕や脚のほかに見映え重視の「固定ポーズ用ボディパーツ」の肘を深く曲げた角度やまっすぐに伸ばした腕パーツが左右分付属する。
スカートパーツは立ち姿用の「通常タイプ」のほかにアクティブなチアポーズ用の「なびきタイプ」の2種。オプションパーツの「ポンポン」は左右分付属。
表情パーツは新規造形で大切な人に向けた「大好き顔」や親密さを感じさせる「ニヨニヨ顔」「企み顔」に加えて慰めてくれる時やいっしょに落ち込んでくれる時の「しょぼん顔」が付属。また、目線の向きが異なる水転写式アイデカールが付属する。
さらに、コトブキヤショップ限定特典では「アクセントカラー変更パーツ」が付いてくる。
(C) KOTOBUKIYA