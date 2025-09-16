°½Ìî¹ä¡¢R18»ØÄê±Ç²è¤ÇÌ¥¤»¤ë¡È¸Ï¤ì¤«¤±¤¿ÃË¤Î¿§µ¤¡É¡£µÈ¹Ô½ßÇ·²ð¸¶ºî¡ØÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡Ù12·î¸ø³«¤Ø
ÇÐÍ¥¡¦°½Ìî¹ä¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÀ±¤È⽉¤ÏÅ·¤Î⽳¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯12⽉19⽇(⾦)¤è¤ê¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¥ô¥¡¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¿¡Ù(2003Ç¯)¡¢¡Ø¶¦¶ô¤¤¡Ù(2013Ç¯)¤Ê¤É¤Ç¥¥Í¥Þ½ÜÊóµÓËÜ¾Þ¤ò5ÅÙ¼õ¾Þ¤·¡¢¡È°¦¤ÈÀ¡É¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¹Ó°æÀ²É§¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡¢R18»ØÄê¤ÎÂç¿Í¸þ¤±Îø°¦±Ç²è¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½÷À¤«¤éÌÜ¤ò¤½¤é¤¹°½Ìî¹ä¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢£40Âå¤³¤¸¤é¤»ÃË¤ÎÀÚ¤Ê¤¯¤â³ê·Î¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ
°½Ìî¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÌðÅº¹îÆó¤Ï¡¢ºÊ¤ËÆ¨¤²¤é¤ì·ëº§¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÆÈ¿È¤Î¤Þ¤Þ40Âå¤ò·Þ¤¨¤¿¾®Àâ²È¡£¿´¤Ë¶õ¤¤¤¿·ê¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¾«ÉØ¡¦Àé»Þ»Ò(ÅÄÃæÎïÆà)¤È»þÀÞÂÎ¤ò¸ò¤¨¡¢²áµî¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÌðÅº¤Ë¤Ï¡¢Îø°¦¤Ë¿¬¹þ¤ß¤¹¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¼«¿È¤Î¡ÈÈëÌ©¡É¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆü¡¢²èÏ¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¡¦À¥Àîµª»Ò(ºéÌí)¤È¤Î´ñÌ¯¤Ê¾ð»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÌðÅº¤ÎÆü¾ï¤È¿´¤¬ÍÉ¤ì»Ï¤á¤ë¡½¡½¡£
¢£°½Ìî¹ä¡¢¡È¸Ï¤ì¤«¤±¤¿ÃË¤Î¿§µ¤¡É¤ÇÌ¥¤»¤ë¿·¶ÃÏ
¡ØÃÏ⾯»Õ¤¿¤Á¡Ù(2024Ç¯¡¿Netflix)¡¢¡Ø¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡Ù(2025Ç¯)¤Ê¤ÉÃå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿°½Ìî¤µ¤ó¡£ËÜºî¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¡È¸Ï¤ì¤«¤±¤¿ÃË¤Î¿§µ¤¡É¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
¡Ö±Ç²è¡Ø²ÖÉå¤·¡Ù¤ËÂ³¤¡¢ËÜºî¤Ç¤â¹Ó°æ´ÆÆÄ¤ÎµÓËÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼ç¿Í¸ø¤òÄÌ¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤ÎÈþ¤·¤µ¤È³ê·Î¤µ¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÊ¸³Ø¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¡¢¤È¤Æ¤âµ©Í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¾®Àâ¤ò¼ç¿Í¸ø¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É¡¢ÆÝ¤á¤ÐÆÝ¤à¤Û¤ÉÀâÌÀÂæ»ì¤ò°ïÃ¦¤·¡¢±ìÁð¤òßî¤é¤»¼ò¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂæ»ì¤òÀ¸¤ßÅÇ¤½Ð¤·¡¢À¸¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ø¤È¾º²Ú¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ËÆ³¤«¤ì¤¿¤½¤Î²áÄø¤Ï¡¢Ìò¼Ô¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£º£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤âÉð¼Ô¿Ì¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È»íÅª¤ÊÉ½¸½¤Ç¸ì¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¤¾¸ÀÍÕ¤Î¿´ÃÏ¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¢£ÅÄÃæÎïÆà¡¢ºéÌí¤È¤ÎÇ»Ì©¤Ê´Ø·¸À¤Ë¤âÃíÌÜ
ÌðÅº¤Î¤Ê¤¸¤ß¤Î¾«ÉØ¡¦Àé»Þ»Ò¤ò±é¤¸¤ëÅÄÃæÎïÆà¤µ¤ó¤Ï¡¢¹Ó°æºîÉÊ3ºîÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
Àé»Þ»Ò¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà⼥¤¬²¿¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þÅÀ¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈºÙ¤«¤¯ç¥¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢ÃúÇ«¤ËÈà½÷¤ÎÇØ·Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤âÀé»Þ»Ò¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¶»¤¬¥¥å¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¼¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÌðÅº¤Î¿´¤ËÌµ¼Ùµ¤¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¡¦µª»ÒÌò¤ÎºéÌí¤µ¤ó¤Ï¡Ö½ãÊ¸³Ø¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¼Â¸½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤Ã¤¿µª»Ò¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¤¦¤¨¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤ÎÆüËÜ±Ç²è³¦¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿¹³¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢Èþ¤·¤¯¤â¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê´Ñ¤ëÊ¸³Ø¤Ç¤¢¤ë¤È»ä¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¢£¹Ó°æÀ²É§´ÆÆÄ¤¬18ºÐ¤«¤é²¹¤á¤Æ¤¤¤¿´ë²è
ËÜºî¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢ºî²È¡¦µÈ¹Ô½ßÇ·²ð¤Ë¤è¤ë·Ý½ÑÁª¾©Ê¸ÉôÂç¿Ã¾Þ¼õ¾Þºî¡ØÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡Ù¡£¹Ó°æÀ²É§´ÆÆÄ¤¬18ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é±Ç²è²½¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡ÖÈà½÷¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹â¹»¤ÎÊ¸²½º×¤Î¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥ß¥¥µ¡¼¤Î¤È¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸¶ºî¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ø½÷¤Î軀¤Ë軀¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÍß¾ð¤Ïµ¯¤³¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡ÙÃË¤Ï¡¢Ï¢¤ì¹þ¤ßÎ¹´Û¤ÎËí¤â¤È¤ÎÃª¤Î²¼¤ÎÔ¼¤ò¸«¤ë¡£¡Ø¿ô½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈ´¤±Íî¤Á¤¿¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¿ô¤ÎÃË¤È½÷¤ÎÌÓ¤¬¡¢Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¡ØÆÍÁ³¡¢·ã¤·¤¤Íß¾ð¤¬Èà¤ÎÃæ¤Ë¾×¤¾å¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤³¤ì¡¢¤Ê¤ó¤«¤ï¤«¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×
ºÊ¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢°¦¤È¤«Îø¤È¤«¤¤¤¦¾ð´¶¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤Î¤òµñÈÝ¤·¡¢½÷¤ò¡ÖÆ»¶ñ¡×¤È¤·¤Æ°·¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÃË¤¬¡ÖÆ»¶ñ¡×¤ËÇÔ¤±¤Æ¤æ¤¯¾®Àâ¡£±Ç²è¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀº¿À¤È¤¤¤¦²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ú¤Ã¤³È´¤¯¤È¤½¤Îº¬¤Ã¤³¤Ë¡ØÀ¡Ù¤¬¤Ö¤é¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦µÈ¹Ô¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö°ú¤Ã¤³È´¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÏºî¤Ø¤Î°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤¹¡£
1969Ç¯¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î·ãÆ°´ü¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¨¥í¥Æ¥£¥·¥º¥à¤È¥Ú¡¼¥½¥¹¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Í¤ÎÃË¤Î»äÅª¤ÊÊª¸ì¤òÄÖ¤Ã¤¿¡ØÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡Ù¡£⽇ËÜ±Ç²è³¦¤Ë⼀⽯¤òÅê¤¸¤ëR18¤Î°Û⾊ºî¤ò¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡£
±Ç²è¡ØÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡ÙºîÉÊ³µÍ×
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Û¤«Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¹Ó°æÀ²É§
¸¶ºî¡§µÈ¹Ô½ßÇ·²ð¡ØÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡Ù(¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸·ÝÊ¸¸Ë)
½Ð±é¡§°½Ìî¹ä¡¢ºéÌí¡¢ÅÄÃæÎïÆà¡¢ÊÁËÜÍ¤¡¢Ì¨¤¢¤«¤ê¡¢MINAMO¡¢µÜ²¼½ç»Ò ¤Û¤«
ÇÛµë¡§¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª
(C)2025¡ØÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
