コンパクトでも、座り心地◎。さっと座れて、すっきり収納。暮らしの名脇役【アイリスプラザ】の折り畳みチェアをAmazonでゲット！
コンパクトに収納できて座り心地も◎。【アイリスプラザ】の折り畳みチェアがいまならAmazonで買えちゃう！
アイリスプラザの折り畳みチェアは、必要なときにさっと座れて、使わないときはすっきり収納。コンパクトでありながら、座り心地にもこだわった折りたたみチェアは、キッチンや化粧台での普段使いはもちろん、急な来客時にも活躍する。
座面には厚みヨンセンチのウレタンを使用し、底付き感のないふんわりとした座り心地を実現。背もたれ付きで、背中をあずけてリラックスできる仕様になっている。フレームは強度の高い鋼製で、安定感のあるしっかりしたつくり。角のない丸フレームと、床を傷つけにくい樹脂キャップ付きの脚先が、安心感を添える。
張地には毛玉になりにくく、季節を問わず快適に使える素材を採用。夏はベタつかず、冬は温かみを感じられる。ロック機能付きで、使用中に脚が勝手に閉じる心配もなく、折りたたむときはつまみを引きながら座面を持ち上げるだけの簡単操作。
重量は2.6キログラムと軽量で、掃除の際も移動がらくらく。ワンルームや限られたスペースでも、必要なときにすぐ使える頼れる一脚。
暮らしの中に、ちょうどいい座り心地と機能性を。あなたの空間に、ひとつあるだけで頼もしい存在。
