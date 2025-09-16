デザイン以外でこだわったこと

スズキ『ソリオ』と『ソリオバンディット』はマイナーチェンジに伴い、フロントフェイスを大幅に変更するとともに、パワートレイン系も刷新している。開発責任者とデザイナーにその目的や苦労を聞いた。

まず、開発責任者の飯田茂さんによると、デザイン以外でこだわったことに安全性と快適性があり、「ソリオの長所を伸ばすのが目的」だったそう。



今年の1月にマイナーチェンジを受けたスズキ・ソリオ（右）とソリオバンディット（左）。 内田俊一

安全性では、『デュアルセンサーブレーキサポートII』（ミリ波レーダーと単眼カメラを組み合わせ、検知対象を車両や歩行者、自転車、自動二輪車とし、交差点での検知にも対応した衝突被害軽減ブレーキ）を採用したほか、ブラインドスポットモニターや電動パーキングブレーキ（EPB）も搭載。

飯田さんは、「ユーザーの年齢層が高めであったり、運転に不慣れな方もいらっしゃったりしますので、こういった運転支援や快適装備はかなり充実させました」と語る。

エンジンマウントに一家言

また、スイフトに搭載されているZ12E型エンジンとCVTを搭載。4気筒から3気筒に変わったことで、NVH関連にも新たに手が入った。もともと飯田さんは13年程エンジン設計でマウントなどの開発に携わっていたことから、一家言持っている。

「気筒数が変わったことで音、振動の入力側がかなり大きくなりました。そこを感じさせないように、制振、防振、遮音は関係各所と擦り合わせ、3気筒だとわからないようなクルマに仕上げています」



開発責任者を務める、スズキ商品企画本部四輪軽・A商品統括部チーフエンジニアの飯田茂さん。 内田俊一

また、今回EPBが追加され車重が重くなったこともあり、「ショックアブソーバーとコイルスプリングなどバネ下のチューニングをしています」。同時に、「構造用減衰接着剤などをプラットフォームや各ドアの開口部などに使うことで剛性が高まり、より足がしっかりと動くようにしています」と乗り心地向上策を語った。

迫力や高級感、カスタム感が弱い

フロントフェイス大幅刷新の理由について四輪デザイン部の石川猛さんによると、市場から「迫力や高級感、カスタム感が弱い」という声があったという。そこで「ミニバンの王道に則って開発を進めた」そう。

まず、ソリオバンディットは「少し物足りないぐらい（の迫力）だと多分ダメ」という意気込みのもと、インパクトを重要視してデザインした。



ソリオバンディットの採用案スケッチ。インパクトを最重要視してデザインされた。 スズキ提供

具体的には「上下2分割されたような立体構成のフロントグリルから、薄目で見れば下まで突き抜けたような大きな立体」にして迫力を追求。高級感については「メッキやツヤ黒、材着の黒樹脂という3つの見え方の違う素材を使うことで、そのコントラストで表情豊かに見せられないか」とこだわった。

「光があたることでいろいろな表情が見えてきます。つまり遠くから見るとド迫力、近づいていくと大味ではなく、意外と細かい仕上がりになっているんです」

大きな印象は変えずにリフレッシュ

一方のソリオは、「大きな印象は変えずにより伸びやかで堂々とした印象にすべく、リフレッシュ」させている。

「表情豊かなボディサイドのデザインなどは変えられませんので、その良さは生かしつつ、フロントメッキの部分を天地にできるだけ広げるようにレイアウト。グリルを塊として大きく見せることで堂々とした佇まいにもつながっています」



スズキ商品企画本部四輪デザイン部エクステリアグループ係長の石川猛さん。 内田俊一

特に横方向に流れるグリルのメッキ部分は正面ではなく少し上向きの面なので、ここでも表情の豊かさにつながっている。

どうやらソリオバンディットで迫力を追求した結果、「ちょっとそこまでは」というユーザーにソリオを選んでもらうべく、堂々とした印象を与えたようだ。サイドビューは変えずに違和感なくどちらのフロントフェイスも変更した手腕は、高く評価されるべきだろう。