¡Ú¥·¥ç¡¼¥È¡¦¥·¥ã¥·¡¼¤«¤é60Ç¯¡Û¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ô¥¡¥ó¥¥Ã¥·¥å¤ÈDB12¤Î¥ô¥©¥é¥ó¥Æ¤Ë60¼þÇ¯µÇ°¸ÂÄê¼ÖÅÐ¾ì
¥ô¥©¥é¥ó¥Æ¤ÎÌ¾¾Î¤¬ºÇ½é¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1965Ç¯
9·î10Æü¡¢¥¢¥¹¥È¥ó ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥Ã¥×¤òÉ½¤¹¼ÖÌ¾¡Ø¥ô¥©¥é¥ó¥Æ¡Ù¤Î60 ¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¡¢DB12¥ô¥©¥é¥ó¥Æ¤ª¤è¤Ó¥ô¥¡¥ó¥¥Ã¥·¥å¡¦¥ô¥©¥é¥ó¥Æ¤ÎQ by ¥¢¥¹¥È¥ó ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌµÇ°¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³Æ¥â¥Ç¥ë¸ÂÄê60Âæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ô¥¡¥ó¥¥Ã¥·¥å¤ÈDB12¤Î¥ô¥©¥é¥ó¥Æ¤Ë60¼þÇ¯µÇ°¸ÂÄê¼ÖÅÐ¾ì¡ª¡¡Á´10Ëç
¡Ø¥ô¥©¥é¥ó¥Æ¡ÊVolante¡Ë¡Ù¤ÎÌ¾¾Î¤¬ºÇ½é¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1965Ç¯¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¡Ø¥·¥ç¡¼¥È¡¦¥·¥ã¥·¡¼¡¦¥ô¥©¥é¥ó¥Æ¡Ù¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¡£1Ç¯´Ö¤Ç¤ï¤º¤«37Âæ¤À¤±¤¬À½Â¤¤µ¤ì¡¢°ÊÍè¡¢¥ô¥©¥é¥ó¥Æ¤ÎÌ¾¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¥¢¥¹¥È¥ó ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óDB12¥ô¥©¥é¥ó¥Æ¤ª¤è¤Ó¥ô¥¡¥ó¥¥Ã¥·¥å¡¦¥ô¥©¥é¥ó¥Æ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿60¼þÇ¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£ ¥¢¥¹¥È¥ó ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¸ÂÄê¼Ö¤Ï¤É¤Á¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¡¢¥¢¥¹¥È¥ó ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯ÉôÌç¤Ç¤¢¤ëQ by ¥¢¥¹¥È¥ó ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØQ¥Ú¥ó¥È¥é¥ó¥É¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡Ù¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¡¢¡ØQ¥¦¥§¥¹¥È¥ß¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡Ù¤Î¥Õ¡¼¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¥¢¥Î¥À¥¤¥º¥É¡¦¥Ö¥í¥ó¥º¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¤¸¤¯¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥ô¥§¡¼¥ó¥É¥°¥ê¥ë¤â¥¢¥Î¥À¥¤¥º¥É¡¦¥Ö¥í¥ó¥º¤È¤Ê¤ë¡£
ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î21¥¤¥ó¥Á¡ØQ¥Û¥¤¡¼¥ë¡Ù¤Ï¥µ¥Æ¥ó¥Ö¥í¥ó¥º¤È¥¨¥Ã¥¸¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É»Üºï»Å¾å¤²¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¡ØÎ¾¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¼õ¤±·Ñ¤°¶¥µ»¼ÖÎ¾¤Î·ÏÉè¤ò¤µ¤é¤Ë³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë·è°ÕÉ½ÌÀ¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ö¥í¥ó¥º¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥¤Ç¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£²¡½ÐÀ®·Á¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¤òÀºÌ©ÀÚºï²Ã¹©¤·¡¢¥¢¥Î¥À¥¤¥º¥É½èÍý¤ò»Ü¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¹¤°²¼¤Ë¤Ï¡ØQ by Aston Martin¡Ù¤Î¥¨¥Ê¥á¥ë¥Ð¥Ã¥¸¤âÁõÃå¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö´õ¾¯À¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¤·Á¡×
¼¼Æâ¤Ï¥»¥ó¥Æ¥Ê¥ê¡¼¥µ¥É¥ë¥¿¥ó¡¢¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡¢¥¦¡¼¥Ö¥ó¥ì¥¶¡¼¤È¤¤¤¦3¿§¤ÎÆÃÊÌÇÛ¿§¡£¥À¡¼¥¯¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ã¥È¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¥Ý¥¢¤Î¤Ù¥Ë¥¢¡¢¥Ö¥í¥ó¥º¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡¢ÀìÍÑ¤Î¡Ø60th Anniversary¡Ù¤Î»É½«¡¢¹ï°õ¤È¾ÝÖÈ¤ò»Ü¤·¤¿¥·¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¤âÆÃÄ§Åª¤À¡£
¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎºÇ¹â¾¦Ì³ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥¸¥ç¥ê¥ª¥ó¡¦¥Ê¥Ã¥·¥å»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤Ë60¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤ë¤Ê¤É¡¢60¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¤»Ü¤·¤ò¼õ¤±¤ë¡£ ¥¢¥¹¥È¥ó ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡Ö¥ô¥©¥é¥ó¥Æ¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó ¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â´¶¾ð¤Ë¶Á¤¡¢60Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëµæ¶Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥Ã¥×¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ¾¾Î¤Ç¤¹¡£¥ô¥©¥é¥ó¥Æ60¼þÇ¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÅÁÅý¤ò½Ë¤¦¿¿¤ËÆÃÊÌ¤Ê¸ÂÄê¼Ö¤òÁÏ¤ê¡¢¥ô¥¡¥ó¥¥Ã¥·¥å¡¦¥ô¥©¥é¥ó¥Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ÈDB12¥ô¥©¥é¥ó¥Æ¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Â¿ºÍ¤µ¤ò¡¢¹â¤¤¸«¼±¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÄ¾ÀÜ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢Q by Aston Martin¤ÎÄêµÁ¤Ç¤¢¤ë´õ¾¯À¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ª¡¢³Æ¥â¥Ç¥ë¤È¤â¸ÂÄê60Âæ¤È¤Ê¤ë¥ô¥©¥é¥ó¥Æ60¼þÇ¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯Âè4È¾´ü°Ê¹ß¤ËÇ¼¼Ö³«»ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤ë¡£