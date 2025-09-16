お笑いトリオ「ロバート」馬場裕之（46）が15日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。美容のこだわりを明かした。

料理YouTubeなどが注目され、料理芸人としても知られる馬場。美容の話題で「俺は全部同じタイプなんですよ、身体も髪も全部石けんで洗う。全身をシャボン玉石けんで洗って、そこからクエン酸を水に薄めて被って」とこだわりを告白した。

さらに「お風呂は重曹なんですよ。食用の重曹があるのでお風呂はアルカリにして、ちょっと角質を落としつつ。真っ白になるんですよ、油とかが乳化して。それを落としてクエン酸被って保湿して」と続け、MCの女優でタレントのMEGUMIは「レベル高いことやってるね、なんか主張が強いよね」と驚き。

ゲスト出演した元TBSアナウンサーでフリーの宇垣美里が「料理みたいですね」とコメントすると、「ほんと料理なんですよ。料理で重曹を使い出して、アク抜きに使えるってことは人間のアクも抜けるんじゃないかと思って」ときっかけを明かし、「料理YouTubeやってるので手元がけっこう映るじゃないですか。撮る時は（手の甲の）表だけにオリーブオイル塗るんですよ」とも話していた。