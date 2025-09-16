¡ÚÆÈ¼«¡Û2022Ç¯¤Î»²±¡Áª¤ÇÅêÉ¼¤·¤¿½¾¶È°÷¤ËÊó½·»ÙÊ§¤¤¤«¡¡º£Ç¯7·î»²±¡Áª¤Ç°¤Éô¶³µ×»á¤ËÅêÉ¼¤ÇÊó½·ÌóÂ«µ¿¤¤¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³±¿±Ä²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤é¤òºÆÂáÊá
º£Ç¯¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ÇÅêÉ¼¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¸½¶â¤òÅÏ¤¹ÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢2022Ç¯¤Î»²±¡Áª¤ÇÆÃÄê¤Î¸õÊä¤ËÅêÉ¼¤·¤¿½¾¶È°÷¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤À¤Ã¤¿°¤Éô¶³µ×»á¤òÅöÁª¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢½¾¶È°÷¤é60¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ÅêÉ¼¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë¸½¶â¤ò»ÙÊ§¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦Íû¾»ÈÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤é´´Éô6¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÍûÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬2022Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤âÆÃÄê¤Î¸õÊä¼Ô¤ØÅêÉ¼¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤ËÊó½·¤È¤·¤Æ¸½¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£150¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤¬¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µ½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ
¡Ö¡Ê2022Ç¯¤Ë¡ËÆÃÄê¤ÎÊý¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤È¡¢ÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤é¤«µëÎÁ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÊÅ¹Ä¹¤é¤«¤é¡Ë¤ªÏÃ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÍûÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÊÌ²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢º£Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç°¤Éô»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤ËÊó½·¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¤¤ç¤¦ºÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤¬Á´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
