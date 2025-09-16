ºÆÀ¸¤ÎÆ»¡¢¿·ÂåÉ½¤Ë25ºÐ¡¡¡ÖAI¤¬ÅÞ¤Î°Õ»×·èÄê¡×
¡¡Á°¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê43¡Ë¤Ï16Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤Î¿·ÂåÉ½¤Ë¡¢6·î¤ÎÅÔµÄÁªÅçÉôÁªµó¶è¤ÇÍîÁª¤·¤¿µþÂç±¡À¸¤Î±üÂ¼¸÷µ®»á¡Ê25¡Ë¤òÁª¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±üÂ¼»á¤Ï¡ÖAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò³«È¯¤·¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¤µ¤»¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÂåÉ½½¢Ç¤¤ÏÆ±ÆüÉÕ¡£
¡¡±üÂ¼»á¤Ï¶µ°é¾ðÊó³Ø¤òÀì¹¶¡£AI¤òÍÑ¤¤¤Æ¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÃÎ¸«¤òÆÀ¤ë¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AI¤¬ÅÞ¤Î°Õ»×·èÄê¤òÃ´¤¦»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤¤¤¤¡Öº£¸å¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¼¨¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÆÀ¸¤ÎÆ»¤ÏÀÐ´Ý»á¤¬1·î¤ËÀßÎ©¡£ÅÔµÄÁª¤Ë42¿Í¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤Ë10¿Í¤òÍÊÎ©¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷ÍîÁª¤·¤¿¡£ÀÐ´Ý»á¤Ï¤¤¤º¤ì¤ÎÁªµó¤Ë¤âÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£