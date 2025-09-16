『なんでも鑑定団』4500万円で購入した絵画→“超絶鑑定額”
きょう16日に放送されるテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）では、4500万円で購入したという絵画に超絶鑑定額が出る。
【動画】4500万円で購入！日本画の巨匠の作品…今田耕司は疑いの眼差し
そんな依頼人のお宝は、開店時（40年前）に訪れた人に一流のものを楽しんでもらいたいと、画廊で4500万円で購入した昭和を代表する日本画家・東山魁夷（1908〜99）の絵。高齢になってきたので、誰か好きな方に売りたいと思っているが、その前に現在の価値を知りたいという。
予告動画で、MCの今田耕司は「疑ってるんですか？」という問いかけに「あ、はい！」と答え、疑いの眼差しを向ける。
このほか、出郷鑑定では、第5回鉄道グッズ鑑定大会が行われる。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】ちょんまげラーメン
【出張鑑定】第5回鉄道グッズ鑑定大会
【出張リポーター】岡田圭右
【出張コメンテーター】吉川正洋（ダーリンハニー）
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
＜鑑定士軍団＞
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
渡辺泰弘（「クロサワ楽器日本総本店」店長）
村山元春（「マテリアル」取締役）
金子朋裕（「思文閣銀座」店長）
波多野茂（鉄道模型店「ボンジュック」オーナー）
岩屋章三（「TEC-ZERO」店主）
