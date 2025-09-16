¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤¬ÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤Î°Õ¸þÉ½ÌÀ¡ÖÂçÊÑ¿´¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ë¤Ï²ÃÆ£ºâÌ³Áê¡¡ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤È¾®ÎÓ»á¤¬¸á¸å²ñ¸«¤Ø
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤Î¹ð¼¨¤Þ¤Ç¤¢¤È6Æü¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤¬Î©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦¹â¶¶Þµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
½µËö¤ËÃÏ¸µ¤Î»Ù±ç¼Ô¤Ë½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¾®Àô»á¤Ç¤¹¤¬¡¢16Æü¸áÁ°10È¾¤¹¤®¤Ë½é¤á¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÎ©¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡§
¡Ê½µËö¤Ë¡Ë¸å±ç²ñ¤Ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£Àµ¼°¤ÊÉ½ÌÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ´Ø·¸¼Ô¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®Àô»á¤Ï¿Ø±Ä¤ÎÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ë2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡ÖÂçÊÑ¿´¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤¬Ãë¤¹¤®¤«¤é¹ñ²ñÆâ¤ÇÎ©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢½µÆâ¤ËÀµ¼°¤Ê²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ÎÓ»á¤Ï¼Ç¤¤·¤¿³ÕÎ½¤Î¸åÇ¤¤Ê¤É¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÂ¿¤¯Ì³¤á¡¢ÃÂÀ¸Æü¤¬1·î19Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö119ÈÖ¡×¡Öº¤¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÎÓË§Àµ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÎÓ»á¤Î¼þÊÕ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤À¤«¤é¤³¤½ÎÓ¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Î©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¾®ÎÓÂëÇ·»á¤¬¸á¸å¤ËÀµ¼°¤Ê½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¹ð¼¨Æü¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£