ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê°ìÈ¯¡ª¡¡ËÜÎÝÂÇ²¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬Âè1ÂÇÀÊ¤Ç53¹æ¡¡2°ÌÂçÃ«¤È4ËÜº¹¤Ä¤±¤ë
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹-¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤¬½é²ó¤Ë53¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë4ËÜº¹¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î3Ï¢Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁè¤¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½é²ó¤«¤é¾×·â¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤¬½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥ÀÅê¼ê¤ÎÅê¤¸¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ªÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ç¤·¤¿¡£