世界的な人気を誇るシンガー・ソングライターの藤井風さんが9月15日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。黒柳徹子さんとの食事会の様子を公開し、注目を集めています。



【写真】「今度ご飯食べに行く？」→即実現のツーショット❤️

温かな照明の個室で、デザートの盛り合わせプレートを前に向かい合って座る二人。藤井さんは両手をほおに当ておちゃめなポーズを取り、黒柳さんは満足そうな笑顔。二人の自然な表情からは、トークが盛り上がった様子が伝わってきます。



黒柳さんも自身のインスタストーリーズでツーショット写真を披露。「楽しかったわ！またね 徹子」とハートの絵文字入りで藤井さんへの思いを伝えました。



藤井さんは9月8日、黒柳さんのトーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）にゲスト出演。黒柳さんのリクエストで何曲も弾き語りを披露したり、普段の食生活を明かしたり。初対面だったにもかかわらず、お互いが「初めて会った気がしない」というほど盛り上がりを見せ、番組のエンディングテーマが流れると、黒柳さんが「ああ、終わっちゃう。終わっちゃう…」と名残惜しそうにする場面も。「今度ご飯食べに行く？」という黒柳さんの誘いに、藤井さんは「行きたい！」と即答。二人は「約束ね」とゆびきりげんまんするジェスチャーを見せていました。



ネット上では、「まさか本当に行ってる」「本当にご飯行ったんだ」「約束守ってる」「早い！」「二人の笑顔がいい」「なんてかわいいツーショット」などの反応がありました。