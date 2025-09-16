¡ÖÂ¼óºÙ¤¹¤®¡ª¡×°ËÌîÈø·Å¡¢ÀäÂÐÎÎ°èºÝÎ©¤Ä¥á¥¤¥É»Ñ¤òÈäÏª¡Ö¤â¤¦¥«¥ª¥¹²á¤®¤Æ¤ï¤±¤ï¤«¤é¤ó¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×
Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤µ¤ó¤Ï9·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ËÌîÈø·Å¤ÎÈþµÓºÝÎ©¤Ä¡È¥á¥¤¥É»Ñ¡É
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ËÌîÈø¤¯¤ó¤¬¥á¥¤¥É¤Ê¤é¤ï¤¿¤·¤Ï¼¹»ö¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö»³ÅÄ¤â¤ä¤é¤»¤Æ3¿Í¤Ç¥á¥¤¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÂ¼óºÙ¤¹¤®¡ª¡ª¡ªÀÞ¤ì¤Á¤ã¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¡ª¡ª²Ä°¦¤¤¤«¤è¡ª¡ª¡×¡Ö½÷»Ò¤è¤ê²Ä°¦¤¤°ËÌîÈø¤µ¤ó¤Û¤ó¤ÞÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¤ä¤Ð¤¤·ã¥¢¥Ä¡×¡ÖÂåºÎï¤¹¤®¤Æ¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤òÅê¹Æ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥á¥¤¥É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤¬Ìµ¸Â¾ëÊÔ¤Î¶Ê¤Ê¤Î¤â¤¦¥«¥ª¥¹²á¤®¤Æ¤ï¤±¤ï¤«¤é¤ó¡×¡Ö¤ªÁ°¤â¥á¥¤¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡©¤Çµ´ÌÇ¤ÎÁÞÆþ¶Ê¤Î¥»¥ó¥¹¤ä¤Ð¤¤¡¡¤¤¤Î¤Á¤ã¤ó¤Û¤ó¤È¾Ð¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Æ¤Û¤ó¤È¤ï¤é¤¦¤¹¤¡×¡Ö¥á¥¤¥É·ÏàÈãÝºÂ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¡ª¡ª²Ä°¦¤¤¤«¤è¡ª¡ª¡×°ËÌîÈø¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤â¥á¥¤¥É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢¼Ì¿¿¤ò1ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ËÌîÈø¤µ¤ó¤¬¥á¥¤¥ÉÉþ¤òÃå¤¿»Ñ¤Ç¤¹¡£Ç¼ª¤òÃå¤±¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÀäÂÐÎÎ°è¤â¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥±¥á¥ó¤Ê»Ñ¤â¸ø³«4Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿°ËÌîÈø¤µ¤ó¡£¶âÈ±¥Ø¥¢¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
