¡Ö¿ÈÂÎ¤Ë¥¬¥¿¤¬¤¤¿¤é¡íÉð´ï¡í¤òËá¤±¡ª¡×Ï·¤¤¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡Ú¤¸¤ã¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤ÏºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¡ÛÂè175²ó
¤¢¤é¤æ¤ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âìÅÍß¤Ë¾¡¤Á¤òÁÀ¤¦ÃË¡¦¤¸¤ã¤¤¡£ÇÏ·ô¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¶Ë°Õ¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Úº£½µ¤Î¤ªÇº¤ß¡¦Âè175²ó¡Û40Âå¸åÈ¾¤«¤éÂÎ¤Ë¥¬¥¿¤¬¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤í¤È¤¤¤¦ÂÎ¤Î²Õ½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤Ï»õ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£°Õ³°¤Ê»ëÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê??¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
ÆüÍËÆü¤Î¥í¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ï²¿¤â¤¤¤¤¤È¤³¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Î½©²Ú¾Þ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Ç¤Ï¼ÁÌä¤Ø¡ª
»ä¤â¤â¤¦53ºÐ¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¸ª¤ÎÄË¤ß¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢À°¹ü±¡¤ä¥«¥¤¥í¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢ïªµä¡¢¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼£¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄË¤ß»ß¤á¤ÈÄÃÄËºÞÆþ¤ê¤Î¼¾ÉÛ¤òÅ½¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢MRI¤Ê¤ÉÀºÌ©¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¼£¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄË¤ß¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à¿ÍÀ¸¤Ï¡¢Êü´þ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼þ¤ê¤Î¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïµß¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÄË¤ß¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Ç¤âÍý²ò½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï·¤¤¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÄñ¹³¤Ï½ÐÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ãÊÖ¤ëÊý¸þ¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ò¹¯¤Ê¤É¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¼÷Ì¿¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÉÔÏ·ÉÔ»à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤·¤«Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤É¤ó¤Ê¤Ë°Î¤¤¿Í¤â¤É¤ó¤Ê¤Ë¶â»ý¤Á¤âÏ·¤¤¤ä»à¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¿ÈÂÎ¤Ë¥¬¥¿¤¬Íè¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ°¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÆþ±¡¡¢¿²¤¿¤¤ê¤Ê¤É¼þ¤ê¤Ë¤âÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢Æ¯¤±¤º¤Ë³èÆ°¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¤ò¼è¤ë¤È¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍýÁÛÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤Ë¥¬¥¿¤¬Íè¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢½ÐÍè¤ëÈÏ°Ï¤ÇÍ½ËÉ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¥¿¥Ð¥³¤ò»ß¤á¤ë¤È¤«¡¢¤ª¼ò¤ò¹µ¤¨¤ë¤È¤«¡¢Êâ¤¯¤È¤«¡¢±¿Æ°¤¹¤ë¤È¤«¡¢ÉÔµ¬Â§¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡£¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´ÊÃ±¤Ë¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£ËÍ¤â¥¿¥Ð¥³¤Ï»ß¤á¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢·ò¹¯Åª¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï²¿°ì¤Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤í¡ª¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤ë»ñ³Ê¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
º£½µ¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë³Ê¸À¡Ú¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤òËá¤±¡ª¡Û
³Î¤«¤Ë»õ¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤ó¤ÊÈþ¿Í¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤â¡¢»õ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÈÁ´¤Æ¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥ê¥Õ¤Ê¤É¤Ç»õ¤ò¹õ¤¯ÅÉ¤Ã¤Æ¥Ð¥«¤Ë¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¼êË¡¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»õ¤¬Áê¼ê¤ËÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÀ¨¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÉô¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤¬Í£°ì¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÈ©¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡·ë¹½¼þ¤ê¤«¤é²½¾Ñ¿å¡¢Æý±Õ¡¢ÈþÍÆ±Õ¤Ê¤ÉÈ©¥±¥¢·Ï¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÍÆ±¡¤Ç¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¤ä¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡£
¤¿¤À¡¢ËÜ²»¤ò¸À¤¦¤ÈËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢1ÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¾¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»à¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¾¤ÏÃÃ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¾¤µ¤¨Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Æ¬¤µ¤¨²óÅ¾¤¹¤ì¤Ð¤¤¤«¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤âÂÐ±þ½ÐÍè¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÇ¾¤Ï¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¾ï¤ËÇ¾¤Ï»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥ÇÏ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Ëã¿ý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¥³¥é¥à¤âÇ¾¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È½ñ¤±¤Þ¤»¤ó¤·¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡¢Ëá¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
じゃい
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£97Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Í¥¿ºî¤ê¤òÃ´Åö¡£·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²áµî¤Ë¤Ï9370Ëü±ß¤ÎÇÏ·ô¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¡£¡Ø²Ô¤°¥á¥ó¥¿¥ë ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡×¿´¤Îºî¤êÊý¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñ¤âÂ¿¿ô¡£¡ª
