元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは9月15日、自身のInstagramを更新。最新の髪形を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：木下優樹菜さん公式Instagramより）

写真拡大

元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは9月15日、自身のInstagramを更新。最新の髪形を披露しました。

【写真】新ヘア？ 公開の木下優樹菜

「え似合うよ！短い方が好き〜」

投稿に写真4枚と動画1本を載せている木下さん。すべて自身のソロショットで、最新の髪形を披露しています。動画では髪の毛をかき上げるしぐさを見せ、大人の女性の色気が漂うよう。肩につかない長さまで切った髪形はとてもすてきです。

コメントでは、「さらに切ったの？可愛すぎるんですけど」「似合ってる　いつも長いから短いのも新鮮だね」「天使かな　可愛すぎるって…」「最高っす」「え似合うよ！短い方が好き〜」「若い」「ロングよりめちゃめちゃ新鮮で、綺麗です！！」「綺麗だなぁ」「長いのも良いけど短いのもめちゃ似合う」「こんな可愛かったっけ？」と、絶賛の声が多数寄せられました。

8月にロングヘアからイメチェン

11日の投稿では、髪の毛が肩につく長さのため、今回さらに切ったのかもしれません。8月7日まではロングヘアだった木下さん。短い髪形も大好評なだけに、今後披露される自撮りショットにも注目が集まりそうです。(文:橋酒 瑛麗瑠)