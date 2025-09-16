「こんな可愛かったっけ？」木下優樹菜、イメチェン最新ショットに「可愛すぎるって…」「綺麗だなぁ」反響
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは9月15日、自身のInstagramを更新。最新の髪形を披露しました。
【写真】新ヘア？ 公開の木下優樹菜
コメントでは、「さらに切ったの？可愛すぎるんですけど」「似合ってる いつも長いから短いのも新鮮だね」「天使かな 可愛すぎるって…」「最高っす」「え似合うよ！短い方が好き〜」「若い」「ロングよりめちゃめちゃ新鮮で、綺麗です！！」「綺麗だなぁ」「長いのも良いけど短いのもめちゃ似合う」「こんな可愛かったっけ？」と、絶賛の声が多数寄せられました。
「え似合うよ！短い方が好き〜」投稿に写真4枚と動画1本を載せている木下さん。すべて自身のソロショットで、最新の髪形を披露しています。動画では髪の毛をかき上げるしぐさを見せ、大人の女性の色気が漂うよう。肩につかない長さまで切った髪形はとてもすてきです。
