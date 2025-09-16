大谷の目の前でシュワーバーが53号

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間16日・ロサンゼルス）

日本ファンからも悲鳴が起こった。フィリーズのカイル・シュワーバー外野手は15日（日本時間16日）、敵地・ドジャース戦で3戦連発53号ソロを放った。目の前で大谷翔平投手を突き放す一発。「なんてことを」「何やってんだよw」と日本ファンから悲鳴が上がった。

試合開始からたった4分だった。「2番・指名打者」で出場した初回1死の第1打席。カウント2-2からバンダが投じた86.3マイル（約138.8キロ）のスライダーを、やや泳ぎながらも右中間スタンドへ運んだ。打球速度103.8マイル（約167キロ）、飛距離390フィート（約118.9メートル）、角度23度の一撃だった。

13日（同14日）の本拠地・ロイヤルズ戦から3戦連発。これで49本の大谷とは4本差となった。SNSではドジャースファンから悲鳴が「よりによってシュワバーにホームラン打たれるとは何事」「お願いちょっと待っててシュワーバー」「シュワーバーに打たれるのはフラグすぎるて」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）