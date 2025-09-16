ABCテレビ公式YouTube「虎バンチャンネル」で選ぶ「DIDアワード」

阪神ファンの間で人気を誇るABCテレビ公式YouTubeチャンネル「虎バンチャンネル」は16日、「DID 大同工業 presents 阪神タイガース DIDアワード」の5月度受賞プレーを発表した。球団OBの掛布雅之氏が選んだ3つのノミネートプレーから、ファンが選んだベストプレーは8月9日の石井大智投手による「38試合連続無失点」だった。

4点リードの9回に登板しヤクルト打線を3者凡退。2奪三振の完璧なリリーフで38試合連続無失点を記録した。快投続く28歳右腕について掛布氏は「何も言うことありません。ただただすごいの一言です。角度のあるストレート。あなたしか投げられないチェンジアップ。これをバッターに向かって投げ込む勇気。これがこの記録につがってるんだと思います。まだまだ記録を伸ばしてください」と絶賛した。

DIDアワードとは、その月のホームゲームから最もファンを沸かせたプレーに贈られる賞。DIDブランドアンバサダーを務める球団OBの掛布雅之氏が選んだノミネートプレーの中から、ファンが番組公式X（旧ツイッター）や応募フォームから投票し、受賞プレーが決まる。

石井の無双投球は310票を集めて“圧勝”。その他には、熊谷敬宥内野手が攻守で存在感（189票）、才木浩人投手の2年連続2桁勝利（33票）がノミネートされていた。（Full-Count編集部）