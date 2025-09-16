『アンドロイドは電気羊の夢を見るか？』の「電気羊」を作ってみた！ お腹に仕込んだ真空管や電子部品で60年代の未来感をレトロに表現

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【DIY】『アンドロイドは電気羊の夢を見るか？』の電気羊を作ってみた!』というフリスクPさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

●YahooJAPANさんの羊の3Dデータ（下記）をお借りしました。分割やお腹のくり抜き等、手を加えました。

https://www.thingiverse.com/thing:182273

投稿者のフリスクPさんが、『アンドロイドは電気羊の夢を見るか？』の「電気羊」を作りました。ディストピアSFの傑作であるフィリップ・K・ディックの小説『アンドロイドは電気羊の夢を見るか？』は、映画『ブレードランナー』の原作としても知られています。

こちらはハヤカワSFシリーズの「銀背」と呼ばれている貴重な本。しかも昭和44年（1969年）発行の初版本だそうです。フリスクPさんの友人の方のものなのだとか。真鍋博氏による表紙のイラストも素敵ですね。

そしてフリスクPさんが作った電気羊がこちらです。お腹の中には本物の真空管が入っています。リアルで可愛らしい仕上がりです。

作り方です。まずはお腹をくり抜いた羊のフィギュアを用意。これは公開されている3Dデータに分割やくり抜きの手を加えたもの。

使用する部品に合わせてお腹の土台も作りました。

塗装して電子部品を組み込んだものがこちら。未来を描いた本ですが、1960年代らしいレトロ感を出すため電子部品にはディスクリート品を使用しています。ディスクリート品は単一の機能を持つ電子部品。複数の部品を組み合わせてひとかたまりになったモジュールよりも、部品1つ1つが際立つことでレトロなSF感を高めていますね。

英語タイトルを台座に貼り付けて完成！ 電気羊です！

作品の各部をじっくり見たいという方は、どうぞ動画を一時停止しながらご視聴ください。また、SF作品に登場する宇宙船の模型や、スチームパンク風に仕上げた時計やランプやスピーカーなど、フリスクPさんは他にもたくさんの動画を投稿されています。よろしければそちらもぜひご覧ください。

