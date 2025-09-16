¡ÈÉü½²¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡É¤¬½ÅÍ×¤ÊÂÐ¶É¤Ø¡¡¶¯Îõ¤Ê¥ª¡¼¥éÉº¤¦¡ØMISS KING¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù(9·î29Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ·îÍË20:00¡Á)¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡û¡ÈÉü½²¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡É¤Î¥ª¡¼¥éÉº¤¦¥·¥ç¥Ã¥È
º£²ó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Î¤ó±é¤¸¤ëÈôÄ»¤ÈÆ£ÌÚÄ¾¿Í±é¤¸¤ëÆ£Æ²¤¬½Ð²ñ¤¦¥·¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤Æ2¿Í¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ßÂÐ¶É¤ËÄ©¤ß¤Ë¹Ô¤¯¥·¡¼¥ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡£²ÈÂ²¤ò¼Î¤Æ¤¿ÈôÄ»¤ÎÉã¡¦¾´°ì(ÃæÂ¼»âÆ¸)¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÉü½²¤ËÄ©¤â¤¦¤È¤¹¤ëÈôÄ»¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿Æ£Æ²¤Ï¡¢¾´°ì¤ËÂÐ¤·¤Æ°ø±ï¤Î²áµî¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸µ´ý»Î¤Ç¡¢ÈôÄ»¤Ë¡Ö¾´ý¤ÇÉü½²¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È»ý¤Á¤«¤±2¿Í¤Ï¡È¶¦ÈÈ¼Ô¡É¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÆ£Æ²¤ÎÉü½²·×²è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÈôÄ»¤Ï¡È»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤À2¿Í¤ÏÆ±¤¸½ý¤òÊú¤¨¤ë¤â¤ÎÆ±»Î¡¢»þ¤Ë¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤·¤ÆµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¾´ý¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¸Ç¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¡ÈÉü½²¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡É¤Î2¿Í¤¬¡¢½ÅÍ×¤ÊÂÐ¶É¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ª¡¼¥éÉº¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
(C)AbemaTV, Inc.
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Å·ºÍ´ý⼠¤Î⽗¤Î¤â¤È¤Ë⽣¤Þ¤ì¤¿⾶⿃(¤Î¤ó)¡£⺟¤È3⼈¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÄ¾¯´ü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ⽗¤Ï2⼈¤ò¼Î¤Æ¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£⺟¤ÈÉÏ¤·¤¤⽣³è¤òÁ÷¤ë⾶⿃¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ⺟¤âÉÂ¤ÇÂ¾³¦¤·¡¢⾶⿃¤Ï¸ÉÆÈ¤Î⾝¤È¤Ê¤ë¡£⼀⽅¡¢⾶⿃¤ò⾒¼Î¤Æ¤¿⽗¤Ï¾´ý³¦¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë»¦°Õ¤¬²ê⽣¤¨¤¿⾶⿃¤Ï¡¢Éü½²⼼¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾´ý¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È⾜¤òÆ§¤ß⼊¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»Ë¾å½é¤Î⼥À´ý⼠¡×¤ò⽬»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î⼥À¤¬¡¢¾´ý¤òÄÌ¤¸¤Æ⼈⽣¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
