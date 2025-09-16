女子プロレスラーの凛（32）が14日、ブログを更新。3連休を振り返り、長女・寿々ちゃんが大泣きしたことや、おままごとに夢中になる様子を公開した。

凛は、2023年8月、タレント・北斗晶の長男・佐々木健之介さんとの間に第1子となる女の子・寿々ちゃんを出産。ブログではたびたび家族との日常を発信しており、2025年5月28日には寿々ちゃんの顔出しショットを披露。「ママさんとそっくりな娘さん」「凛ちゃんにそっくりで可愛い〜」などと話題になっていた。

2歳長女が3連休に大泣き

9月14日の投稿では、寿々ちゃんと過ごした休日の出来事を紹介。「きのうは涼しくて、過ごしやすかったですよね〜。寿々が珍しく朝方に大泣きしていて…。機嫌悪い日だなー、なーんて思ってたけど…。めちゃくちゃ元気で機嫌も良く、安心しました」とつづり、おままごとや健之介のメガネをかけて遊ぶ様子も公開した。

翌日には、北斗とともに美容室を訪れたことを明かし、北斗の膝の上に座る寿々ちゃんの姿もアップ。「メンテナンス。すーたんも一緒に。大人しく待ってくれてました。ありがとうね〜」とコメントしている。

これらの投稿には、「寿々ちゃんは本当にお利口さんですね」「寿々ちゃんすごく大きくなった感じがする」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）