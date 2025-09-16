【高校野球】秋の新潟大会2回戦の全試合結果！ベスト16出揃う 日本文理・帝京長岡・東京学館新潟は強豪私学対決制する
秋の高校野球新潟県大会は15日までに2回戦が行われ、ベスト16が出揃いました。日本文理は加茂暁星に、帝京長岡は関根学園にそれぞれ1点差で勝利。東京学館新潟も北越との強豪私学対決を制してベスト16進出を決めました。公立9校、私立7校がベスト8をかけてしのぎを削ります。
■2回戦試合結果
六日町 13-0 小千谷西（5回コールド）
新潟明訓 10-0 新潟第一（5回コールド）
十日町 5-0 長岡向陵
開志学園 10-4 新発田農
高田 12-9 長岡商
新発田中央 10-0 新津（5回コールド）
中越 7-0 三条（8回コールド）
新発田 6-5 新潟
新潟県央工 18-0 長岡高専（5回コールド）
新潟西 6-4 加茂
高田北城 4-2 糸魚川
日本文理 4-3 加茂暁星
長岡大手 7-5 上越総合技術
新潟工 5-4 新潟南
帝京長岡 4-3 関根学園
東京学館新潟 4-1 北越
■ベスト16の対戦カード（18日）
【三条パール金属スタジアム】
第1試合 六日町ー新潟明訓
第2試合 十日町ー開志学園
【新発田市五十公野公園野球場】
第1試合 高田ー新発田中央
第2試合 中越ー新発田
【長岡市悠久山球場】
第1試合 新潟県央工ー新潟西
第2試合 高田北城ー日本文理
【柏崎市佐藤池野球場】
第1試合 長岡大手ー新潟工
第2試合 帝京長岡ー東京学館新潟