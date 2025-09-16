秋の高校野球新潟県大会は15日までに2回戦が行われ、ベスト16が出揃いました。日本文理は加茂暁星に、帝京長岡は関根学園にそれぞれ1点差で勝利。東京学館新潟も北越との強豪私学対決を制してベスト16進出を決めました。公立9校、私立7校がベスト8をかけてしのぎを削ります。

■2回戦試合結果

六日町　13-0　小千谷西（5回コールド）
新潟明訓　10-0　新潟第一（5回コールド）
十日町　5-0　長岡向陵
開志学園　10-4　新発田農
高田　12-9　長岡商
新発田中央　10-0　新津（5回コールド）
中越　7-0　三条（8回コールド）
新発田　6-5　新潟
新潟県央工　18-0　長岡高専（5回コールド）
新潟西　6-4　加茂
高田北城　4-2　糸魚川
日本文理　4-3　加茂暁星
長岡大手　7-5　上越総合技術
新潟工　5-4　新潟南
帝京長岡　4-3　関根学園
東京学館新潟　4-1　北越

■ベスト16の対戦カード（18日）

【三条パール金属スタジアム】
第1試合　六日町ー新潟明訓
第2試合　十日町ー開志学園

【新発田市五十公野公園野球場】
第1試合　高田ー新発田中央
第2試合　中越ー新発田

【長岡市悠久山球場】
第1試合　新潟県央工ー新潟西
第2試合　高田北城ー日本文理

【柏崎市佐藤池野球場】
第1試合　長岡大手ー新潟工
第2試合　帝京長岡ー東京学館新潟