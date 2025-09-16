東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）で秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」が１７日に開幕するのに先立ち、プレスプレビューが１６日に開催された。

東京ディズニーランド（ＴＤＬ）では、ディズニーの悪役ディズニーヴィランズが主役のパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Ｉｎｔｏ ｔｈｅ Ｆｒｅｎｚｙ”」（１日１回、約４５分）が報道陣に先行公開される予定だったが、熱中症警戒のためキャンセルになった。

園内ではこの日からキャラクターでの仮装入園が可能（期間限定）になり、９時の開園から仮装したゲストが入場し、パレードルートでは日傘をさしたゲストが１０時からのパレードの先行公開を待っていたが、約３０分前に「高温のため中止」と発表された。

この日は浦安市に気温３０度の予報が出るなど、１０時に向けて気温が２８度など上昇していた。運営するオリエンタルランドが、ゲストの安全を最優先して判断した。グッズやフードメニューなど、天候に左右されないプレビューは開催された。

東京ディズニーシー（ＴＤＳ）では、ディズニー＆ピクサー映画「リメンバー・ミー」をテーマとした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を初開催。午後には、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちがパンプキンやお菓子をイメージした衣装に身を包みメディテレーニアンハーバーで「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング」を公演する予定。