¢¡Âè£·£³²ó¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡¦£Ç£²¡Ê£¹·î£²£±Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£³Ãå¤Þ¤ÇµÆ²Ö¾Þ¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¡Ë
¡¡¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤¬»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î°ìÀï¤À¡£º£²ó¤ÈÆ±µ÷Î¥¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï£¸Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤«¤é¤ä¤ä¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¡£ÇÔ°ø¤Ïµ÷Î¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µÆ²Ö¾Þ¤Ë¸þ¤±¡¢¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡Ö¾¾»³µ³¼ê¤â¡Ø¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¿ù»³À²Ä´¶µ»Õ¤âÅÁ¤¨¤¿£¹·î£±£°Æü¤Î£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡£·ªÅì¡¦£Ã£×¥³¡¼¥¹¤òÃ±Áö¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ÃÂ®¤·Ä¾Àþ¤ò¸þ¤¯¤È¡¢¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¿¤ÓµÓ¤Ç£¶¥Ï¥í¥ó£·£¹ÉÃ£³¡½£±£±ÉÃ£´¤È¾å¡¹¤Î»þ·×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Á°Áö¸å¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¸ú²Ì¤ÇÀº¿ÀÌÌ¤â°ÂÄê¡£µÙ¤ßÌÀ¤±½éÀï¤«¤éÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¾õÂÖ¤À¡£Àè½µ¤Î¥í¡¼¥º£Ó¤Î¡ý¥Æ¥ì¥µ¡Ê£·ÈÖ¿Íµ¤¡¢£²Ãå¡Ë¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ù»³À²±¹¼Ë¡õ¾¾»³µ³¼ê¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ëº£½µ¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¸ÍÅÄ¡¡ÏÂÉ§¡Ë