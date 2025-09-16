こんにちは。新潮社校閲部の甲谷です。

辞任すべき？ 辞任すべし？

石破茂首相の辞任表明には驚きましたが、まず、以下の2つの文を読んでみてください。

1.首相は即刻、辞任すべき。

2.首相は即刻、辞任すべし。

文末が「すべき」「すべし」で異なっていますね。1番の「辞任すべき」は文法上誤りで2番の「辞任すべし」に直すべき……いや直す「べし」、と言われることがよくあるのですが、実際にはどうなのでしょうか？ 「べき止め」とも呼ばれるこの問題について、現場の感覚も重視しつつ、辞書を引きながら考えてみたいと思います。

「責了」でようやく作業終了

まず、なぜ「辞任すべき」が文法上、誤りとされることがあるのか。簡単に言いますと、「べき」は助動詞「べし」の連体形であって、「べき」で文章を終えてはならず、必ず後に名詞や「だ」を付けなければならない（例えば「辞任すべきだ」「辞任すべき状況である」とする）、ということなのです。「べき べし 違い」でネット検索してみると、「辞任すべき」で止める表現は誤り、としているサイトが多いようです。

新聞の見出しでは、「べし」（もしくは「べきだ」）が多用されます。上の例のように、社説で提言・主張する際などに使われていますよね。しかし、「辞任すべし」は古文の助動詞「べし」を想起させ、日常的に使うとややかしこまった表現にも思えますし、「辞任すべき」でも間違いではない気がします。

別の文ではどうでしょうか。

3.「ホタテはバター焼きで食べるべき」と彼女は言った。

4.「ホタテはバター焼きで食べるべし」と彼女は言った。

5.映画はやっぱり映画館で見るべきと私は思うね。

6.映画はやっぱり映画館で見るべしと私は思うね。

3番と4番なら、どちらかというと3番のほうが自然な気がしますよね。5番と6番の比較でも、6番はややかしこまった表現に思えます。5番は友達との会話、6番は大学の講義で教授が話しているイメージでしょうか。賛否両論はあるにしろ、「べき」は軟らかい・婉曲的（遠回し）、「べし」は硬い、という方向性がありそうです。

たくさんの辞書を引く

では、辞書ではどのような扱いになっているかを確認していきます。まずは「広辞苑 第7版」から。

べき【可き】（「べし」の連体形）⇒べし。「早く対策をたてるべきだ」

とあり、「べし」を引いてみても上の1番の用法については触れられていませんでした。

つづいて、同じ岩波書店の「岩波国語辞典 第8版」を引いてみると、「べし」の項に、

言い切り「べし」は「べきだ」とするのは普通だが、近ごろは「べき」で言い切る形が多い。

との指摘がありました。用例としては、「子供なら親を敬うべき（だ）との意見」とあり、「敬うべきとの意見」という表現、すなわち「べき止め」も許容していることがわかります。

一方、「明鏡国語辞典」第3版では、

文の終わりを終止形「すべし」でなく、連体形「すべき」で止めるのは誤り。「べきだ」「べきである」などが適切。

と、はっきり「誤り」と言っています。

語幹用法とは？

最後に、（編集者からは「サンコクさんに頼りすぎ！」との意見もいただいたのですが……、）懲りずに「サンコクさん」（『三省堂国語辞典 第8版』）を確認してみます。それだけ素晴らしい辞書です。

「『反省すべき』と述べた」のような言い方は語幹用法。助動詞「ようだ」を「まるでうそのよう」で止めるのと同じ。

“語幹用法”という聞き慣れない言葉が出てきました。これは、形容詞を活用語尾まで使わずに、途中で言い切る語法のことです。

現代語では、「熱い」という形容詞の「熱」の部分だけを使って「熱！」（「熱っ！」）と発言する際などに用いられ、感動や驚きを表すのに使われます。「寒っ！」「美味っ！（うまっ！）」「暗っ！」など、いくらでも例が出てきますね。

「三省堂国語辞典」によると、「べき」というのは「べきだ」の語幹であり、語幹用法として使うのであれば「反省すべき」という使い方も文法上は間違いではない、ということなのです。つまり、「反省すべき」という表現は、「反省すべきだ！」を「反省すべきっ！」に言い換えた用法、と言えます（あくまで「語幹用法」を採用した場合の考え方であり、言語学的には諸説あるようです）。

この説に沿って考えると、上の例の5番・6番で「映画館で見るべき」が「友達との会話」、「映画館で見るべし」は「大学の講義」のようだと書いたのも、あながち的外れではないように思えます。大学の講義で「寒っ！」「暗っ！」と教授が連発していてはかなりフランクに思えますが（そういうタイプの教授もいるかもしれませんが）、「寒い」「暗い」と話すのと「映画館で見るべし」と話すのが同じグループで、「寒っ！」と「映画館で見るべき」が仲間、ということです。

ニュアンスによって使い分ける

この「べき止め」について、校閲としてはどう対応すべきでしょうか。

「首相は辞任すべき」という表現が新聞の見出しで出てきたら、複数の辞書によれば間違いとは言えないものの、ややくだけた言い方のように思う方も多いでしょう。

共同通信社発行の「記者ハンドブック 第14版」（2022年）でも、

「べき」は「べし」の連体形なので、文をこの形で止めない。「実行するべきとの考え」は「実行するべきだとの考え」とする。

とありました。新聞では、見出しだけでなく本文でも、「べき」で止める形は推奨されていないようです。

では、文芸作品ではどうでしょうか。上に見たように、話し言葉では「ホタテはバター焼きで食べるべき」は市民権を得ており、小説の校閲などではやみくもに校閲疑問を入れるべきではないでしょう。先ほども少し触れたように、日本語でしばし好まれる、軟らかい、婉曲的な表現とも言えます。

また、エッセイの見出しを想定してみても、

A.盆栽は時間をかけて、じっくり取り組むべし

B.盆栽は時間をかけて、じっくり取り組むべきだ

C.盆栽は時間をかけて、じっくり取り組むべき

A、B、C、それぞれにニュアンスの違いが感じられます。

雑誌でも、政治に関する記事の見出しなら「べし」もしくは「べきだ」がしっくりくるケースも多そうですが、「べき」のほうが良さそうな例もあります。

逆に、ファッション雑誌で「雨の日はこのコーデでいくべし！」とあると、カリスマのファッションリーダーが“導いて”くれるような雰囲気が感じられ、それはそれで効果的な気もします。

日本語原理主義者との会話

……というわけで、新聞のような決まりごとがないのであれば、「べし」「べき」「べきだ」のどれを選ぶか、というのは校閲ではなく編集の領域、ということではないでしょうか。

校閲者としては、それぞれの文法的な説明ができれば十分で、ルール化されていないのなら媒体によって柔軟な使い方を許容する、という方針がよさそうです。

ところで、校閲者は仕事であまり会話をしないので、普段から口が重くなりがちです。仮に“日本語原理主義者”が友人にいたとして、「日本語は正当な文法にのっとって使うべきと私は思う」と話してきたら、「いや、それを言うなら『使うべし』か『使うべきだ』じゃないの？」と即座にツッコめるかどうか。そういう当意即妙なトーク力も身につけるべき、でしょうか……。

甲谷允人（こうや・まさと Masato Kouya）

1987年、北海道増毛町生まれ。札幌北高校、東京大学文学部倫理学科卒業。朝日新聞東京本社販売局を経て、2011年新潮社入社。校閲部員として月刊誌や単行本、新潮新書等を担当。新潮社「本の学校」オンライン講座講師も務める。

